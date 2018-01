Novo golpe do falso emprego circula no WhatsApp

por Lucy Barreto

Está circulando por mensagens encaminhadas no WhatsApp um novo golpe de falso emprego. A mensagem promete vagas para seis cargos na Cacau Show com salário de até R$ 1.502 e pede preenchimento de cadastro para processo seletivo.

O golpe já atingiu mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, segundo levantamento da empresa de segurança PSafe. A mensagem tenta obter informações pessoais dos usuários, além de incentivar os “candidatos” a compartilhar o conteúdo com contatos e grupos da rede social.

A Cacau Show usou seu perfil oficial no Facebook para divulgar que a informação sobre vagas é falsa. A empresa informou ainda que só utiliza canais oficiais como Vagas.com, Catho e LinkedIn para seleções.



McDonald’s abre vagas

A empresa está com 1 mil vagas abertas para candidatos com idade entre 16 e 25 anos e ensino médio (completo ou cursando). Para obter mais informações sobre as vagas, os candidatos precisam pode acessar a área “trabalhe conosco” do site www.mcdonalds.com.br.