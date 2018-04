Novo interrogatório de Lula é marcado para 21 de junho

A medida dá continuidade ao processo que o ex-presidente é réu pelos crimes de tráfico de influência na compra de caças suecos

A Justiça Federal em Brasília marcou para às 9h, de 21 de junho, o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que teve origem na Operação Zelotes. O local do interrogatório ainda não foi definido. No mesmo dia, serão ouvidos Luís Cláudio Lula da Silva (filho de Lula) e os lobistas Mauro Marcondes, Cristina Mautoni, também réus no processo.

A operação citada investiga irregularidades na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. O petista é réu no processo, junto com um de seus filhos, por supostos tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O esquema denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) deu origem à uma ação penal aberta pela Justiça. De acordo com o órgão, o governo federal teria realizado a compra de 36 caças suecos sobre a aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras. As compras supostamente fariam parte de um esquema para beneficiar empresas no governo Dilma.

O ex-presidente, no entanto, sempre negou as acusações, sob o argumento que jamais interveio na aprovação de medidas provisórias ou no processo de escolha e compra dos caças pelo Brasil.

A nova data

Decidida pelo juiz Vallisney de Oliveira, a data já havia sido marcada para 20 de fevereiro mas, devido a um pedido da defesa de Lula, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, desmarcou o depoimento. O desembargador Néviton Guedes argumentou que Lula só poderia ser ouvido após os depoimentos de testemunhas que estão no exterior. Por isso, ele determinou um prazo de 4 meses para que isso ocorra.

A defesa de Lula, novamente, entrou com um pedido para que o juiz reveja a nova data do interrogatório 21 de junho. A data foi escolhida com base nos 4 meses dados como prazo pelo TRF-1, quando decidiu adiar o depoimento.

A data foi definida em decisão do dia 13 de março, antes da prisão de Lula, no caso do triplex no Guarujá . O pedido da defesa para rever a decisão também também foi enviado antes da prisão de Lula. O juiz Vallisney ainda não analisou o pedido da defesa.