Novo MRV em Lauro de Freitas; construtora lança 2/4 com preço a partir de R$ 139,5 mil

Projeto conta com características da Linha ECO; procura inicial superou a expectativa

Quem já vinha namorando a possibilidade de mudança para Lauro de Freitas já pode incluir uma nova opção no radar, pois o Parque Solar do Jardim, mais novo lançamento da MRV, chegou oferecendo unidades de dois quartos, com 40 ou 49 m²; a partir de R$ 139,5 mil, entrada em até 60 vezes, e piso laminado de madeira na sala e quartos.

Primeiro dos quatro empreendimentos que a MRV planeja lançar ainda no primeiro semestre de 2018 em Salvador e Região Metropolitana, o projeto conta com características da Linha ECO, que inclui bicicletas compartilhadas, sistema de segurança, tomadas com entrada USB, energia solar e Wi-Fi nas áreas comuns, além de toda a estrutura de lazer com piscina, quadra poliesportiva e salão de festas.

De acordo com o Gestor Executivo de Vendas BA e SE da MRV, a procura inicial superou expectativas, e as projeções apontam para a venda total das unidades disponíveis em até quatro meses. “Começamos as vendas já no final de março e em poucas semanas de comercialização já vendemos 40 apartamentos. Acredito que nos próximos quatro meses as unidade já terão se esgotado”.

Luis Felipe ainda destaca que a maior procura é de soteropolitanos que estão de olho no crescimento da cidade vizinha. Segundo ele, 70% das vendas foram para famílias que atualmente moram em Salvador. “Com a chegada do metrô e a consolidação do comércio com a construção de um novo shopping na Estrada do Coco, os nossos clientes estão aliando as vantagens de compra na planta com toda a estrutura de comodidade que o município agora oferece”, explica. O empreendimento também aceita o subsídio oferecido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como promoção de lançamento, a construtora oferece ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) grátis.

O Extremo Sul da Bahia também entrou na rota dos lançamentos imobiliários de abril, com a chegada do Alameda do Araripe Haras Residence, empreendimento da Katz Construções localizado a 30 km ao norte da cidade de Porto Seguro. De acordo com a construtora, o Alameda - empreendimento de alto padrão - busca aliar o conforto à natureza, com fácil acesso ao Recife de Coral de Araripe, região rica em fauna marinha, como tartarugas, peixes e, em determinados períodos do ano, baleias Jubarte. A localidade também é conhecida por atrair praticantes de mergulho e do surf. Um dos diferenciais do empreendimento é a presença de uma concierge, contratada exclusivamente para atender aos clientes que adquirirem os terrenos. A profissional facilitará a estada dos moradores. “O Alameda é ideal para quem quer descansar e fugir do tumulto das grandes cidades, passar férias e para quem quer privacidade e sol durante o ano todo”, comenta o presidente da Katz Construtora, Daniel Katz.