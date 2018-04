Novo presidente da FBF elege Baiano e Nordestão como desafios

Dupla Ba-Vi cogita disputar estadual com sub-23 e querem receber mais na Copa do Nordeste

Eleito por aclamação presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) nesta terça-feira (3), Ricardo Lima só tomará posse em janeiro do ano que vem. Assumirá com dois desafios: a possibilidade de Bahia e Vitória usarem time sub-23 no Campeonato Baiano e as reclamações da dupla por conta do formato da Copa do Nordeste.

Ele reconhece: “Acredito que vocês têm acompanhado as discussões por aí encabeçadas por Bahia e Vitória. Vamos escutar os clubes e o que vai prevalecer é a vontade deles. Vamos às emissoras hoje detentoras dos direitos de transmissão e vamos buscar recursos para que o pagamento possa aumentar”, garantiu o eleito.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o mandatário do Vitória, Ricardo David, criticaram recentemente as cotas repassadas pela Copa do Nordeste em entrevistas ao programa Bate-Pronto Podcast, do CORREIO. A dupla Ba-Vi tem se reunido com Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza para discutir um novo formato para o torneio.

Além da Copa do Nordeste, Ricardo Lima coloca como objetivo diminuir os custos operacionais dos jogos do estadual, sobretudo para os times do interior. “Hoje o futebol está caro. Se nós conseguirmos baixas os custos que existem hoje para as equipes de menor porte e as ligas do interior, será um sonho. Para isso, vamos reestruturar a federação”, explicou.

Ricardo Lima tem 36 anos e era vice-presidente da entidade desde 2014. Entrou na FBF em 2004, como estagiário. Passou pelos setores de tecnologia da informação, departamento do interior departamento de registros e foi assessor da presidência.

Eleição transparente

Principal apoiador da candidatura de Ricardo, o atual presidente Ednaldo Rodrigues ressaltou a lisura da eleição. Os editais de convocação foram publicados entre segunda-feira (26) e quarta-feira (28), com as inscrições terminando na quinta-feira (29), às vésperas do feriado da Semana Santa. O candidato de oposição, Ademir Ismerim, reclamou de falta de tempo hábil.

“Não se pode dizer que foi falta de tempo. Foi falta de apoio. Tentaram judicializar para atingir a imagem da entidade e a minha, mas foi um tiro pela culatra. A verdade está com a FBF. Não fizemos nada que não estivesse de acordo com o estatuto. Tempo teve demais. O primeiro edital foi publicado dia 26 e a inscrição foi dia 29”, retrucou o atual presidente.