Novo presidente toma posse no Tribunal de Contas da Bahia

Tomou posse nesta quinta-feira (4) o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), o conselheiro Gildásio Penedo Cavalcanti de Albuquerque Filho. Ele vai comandar o TCE pelo biênio 2018-2019, ao lado dos conselheiros Marcus Vinícius de Barros Presídio (vice-presidente). O governador Rui Costa e outras autoridades compareceram à sessão solene de hoje.

A sessão foi aberta com a execução do hino nacional e em seguida os novos membros da Mesa Diretora foram empossados, com sequência do ritual do juramento e da leitura do termo de posse e compromisso.

O ex-presidente Inaldo da Paixão Santos Araújo, que ocupou o cargo por dois biênios, fez um pronunciamento de despedida. Ele entrgou ao sucesso o plano estratégico 2018-2021 do TCE e agradeceu o apoio que recebeu durante sua gestão dos demais conselheiros e da família. Ele também desejou sorte ao novo presidente.

O novo presidente falou sobre a situação nacional e destacou que mesmo com a grave crise e seguidos escândalos no país “não se pode descambar para a tentativa de criminalização da atividade pública”, não se permitindo que o Brasil sofra um retrocesso institucional. Ele salientou também que o controle externo não é adversário da administração pública e defendeu aprofundamento de ações proativas da rede de controle e dos órgãos de controle interno dos diversos órgãos da administração estadual. O conselheiro também citou familiares em sua fala.

Compareceram ainda ao ato de posse o vice-governador João Leão, os senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Matta (PSB), o vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Luis Augusto; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), Francisco de Souza Andrade Neto; a Procuradora Geral de Justiça do Estado da Bahia, Ediene Lousado; o Procurador Geral do Estado, Paulo Moreno; o Defensor Público do Estado, Clériston Cavalcante de Macedo; o procurador geral do Ministério Público de Contas, Danilo Ferreira, além de deputados federais e estaduais, vereadores de Salvador, secretários da administração estadual, amigos e familiares do novo presidente.