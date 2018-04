Novo reforço do Vitória, Jeferson posta foto ao assinar contrato

Atleta tem 21 anos e, além de jogar de lateral-direito, atua de lateral-esquerdo e volante

Só falta o anúncio oficial por parte da diretoria do Vitória. Na Toca do Leão desde a semana passada, o lateral-direito Jeferson, da Ponte Preta, publicou uma foto nesta terça-feira (19), nas suas redes sociais, onde aparece assinando contrato com seu novo clube.

Foto: Instagram/Reprodução

"No futebol, a fé pode ser testada inúmeras vezes, mas a própria palavra de Deus diz: "O Senhor é meu Pastor, nada me faltará" [Salmos 23], e assim, é possível compreender que independente de tudo, não podemos esquecer que Deus sempre estará ali, agindo no momento certo; sem Ele, é impossível chegarmos ao sucesso. Viva, crie expectativas, e alcance-as, ultrapasse os obstáculos e leve tudo com ousadia e alegria, sempre agradecendo mais do que pedindo! Só depende de você! Ser um jogador de futebol exige muito mais que habilidade e talento: exige esforço, dedicação, coragem, garra, determinação, força de vontade e, acima de tudo, exige fé! Pois, sem fé, você não chega a lugar nenhum", escreveu o jogador de 21 anos.

Jeferson disputará vaga no time titular com Lucas e Cedric.Apesar da sua posição de origem, o jogador é versátil e também atua de lateral-esquerdo e volante. Como já defendeu a Ponte Preta esse ano, na Copa do Brasil, ele não pode atuar no torneio pelo Vitória.