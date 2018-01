Novo terminal de ônibus na Tancredo Neves é inaugurado nesta quinta

Equipamento faz parte do sistema de integração dos ônibus com o metrô

O Terminal de Integração Rodoviária e Sistema Viário Trecho Pernambués/Detran, por onde circulam os ônibus urbanos, vai ser entregue na manhã desta quarta-feira (3) totalmente reformado. O equipamento, que fica localizado na Avenida Tancredo Neves, é parte integrante da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Os usuários do terminal vão contar com um espaço mais amplo e com mais acessibilidade. Isso porque, o projeto do terminal teve seu padrão arquitetônico completamente alterado. Segundo a Secretaria da Comunicação do Estado (Secom), a nova cobertura, maior do que a original, também propicia uma maior área proteção contra o sol e a chuva e, consequentemente, mais conforto ao usuário.

As telhas metálicas, por exemplo, são apoiadas em pórticos metálicos instalados na plataforma do terminal. O piso da plataforma foi substituído por granito, além da adição de piso podo-tátil, o que garantirá mais acessibilidade no terminal e maior durabilidade ao piso.

Além disso, para maior segurança dos usuários e funcionários, foram instaladas 26 câmeras de alta resolução e, nos ambientes internos, câmeras do tipo mini dome. Nos demais ambientes foram instaladas câmeras fixas do tipo box.