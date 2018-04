Novo vídeo de Han Solo mostra início da amizade do herói com Chewbacca

Han Solo: Uma História Star Wars estreia no Brasil em 24 de maio; em trailer, Chewie diz ter 190 anos

Um novo comercial de Han Solo: Uma História Star Wars, dirigido por Ron Howard, mostra o primeiro encontro do herói com Chewbacca. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de maio.

O longa vai mostrar a história de Han Solo antes de Star Wars: Episódio I - Uma Nova Esperança. Alden Ehrenreich interpreta o protagonista, imortalizado por Harrison Ford.

Confira o vídeo:

A Disney, aos poucos, vem matando a curiosidade do público com relação a um dos mais queridos personagens da saga. No vídeo de poucos minutos, ficamos sabendo a idade de Chewbacca.

Os fãs sabem que os Wookies têm uma grande longevidade, mas de fato nunca tiveram mais detalhes da história de Chewie, que têm participação na saga desde quando Anakin Skywalker, que mais tarde se torna Darth Vader, era uma criança.

Em uma conversa com o jovem Han Solo, Chewbacca diz ter 190 anos. Então, isso significa que ele têm mais de 200 anos de idade na nova trilogia de Star Wars.

Confira o primeiro trailer do longa: