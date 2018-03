Novos Galaxy S9 e S9+ trazem câmeras com supernovidades

Dupla câmera frontal e função My Emoji estão entre as inovações

A Samsung acaba de anunciar no Brasil os novos modelos Galaxy S9 e Galaxy S9+ com a mais avançada câmera desenvolvida pela companhia. Entre os destaques dos modelos estão a câmera com a lente de abertura dupla, que possibilita fotos em locais com pouca ou muita luz, gravações em Super Câmera Lenta e o My Emoji, para explorar uma nova e emocionante maneira de se comunicar.

(Foto: Divulgação)

“Os smartphones são parte integral das nossas vidas e transformaram a maneira como as pessoas se comunicam para uma forma de se expressar, a cada dia, mais visual”, afirma Antonio Quintas, vice-presidente da área de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil. “Por isso, os novos Galaxy S9 e S9+ foram desenvolvidos com uma câmera reimaginada, que muito mais que registrar fotos e vídeos, oferece aos usuários novas formas de criar e compartilhar conteúdo”.

A abertura dupla do Galaxy S9 funciona como o olho humano. Com foco F1.5 a F2.4, se ajusta automaticamente à iluminação do local, permitindo a entrada de mais luz quando está escuro e menos luz na claridade, possibilitando imagens ainda mais nítidas. Até porque nem sempre os momentos que gostaríamos de registrar acontecem em condições ideais de iluminação. Pela primeira vez em um smartphone, a câmera de baixa luminosidade com abertura de foco F1.5 garante imagens nítidas mesmo em ambientes escuros. Além disso, a tecnologia de Redução de Ruído de Múltiplos Quadros (Multi Frame Noise Reduction) melhora a qualidade de fotos com pouca luz, capturando e combinando 12 imagens em uma rápida sucessão para criar registros cinematográficos. Top demais, né?

As novas câmeras do Galaxy S9 e S9+ vão permitir também filmar em Super Câmera Lenta, capturando 960 quadros por segundo. Eles oferecem detecção automática de movimento, que identifica as movimentações no quadro e começa automaticamente a gravar, basta configurar a câmera para esse modo. Após a captura, é possível escolher entre 35 músicas de fundo pré-definidas ou adicionar uma música que esteja em seu smartphone como trilha sonora. Além disso, o usuário consegue converter facilmente o vídeo em um arquivo .GIF com diferentes efeitos – loop, inverso e balanço. Aí é só compartilhar com os amigos e o meme está pronto

(Foto: Divulgação)

Uma das novidades mais esperadas é a capacidade de criar um emoji do próprio usuário que fala, age e se parece com ele. A nova função My Emoji analisa uma imagem da pessoa e mapeia mais de 100 expressões faciais para criar um modelo em 3D que imita expressões como piscadelas e acenos. A Samsung, em parceria com a Disney, também deu vida aos famosos personagens, que estão inseridos em um cenário de realidade aumentada para comunicações e mensagens. Os usuários poderão utilizar personagens clássicos, como Mickey e Minnie Mouse, diretamente do aparelho para criar mensagens personalizadas.