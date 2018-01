Novos olhares sobre o Recôncavo

A exposição fotográfica “Para além de Salvador - Uma visita ao Recôncavo” ficará aberta para visitação gratuita até o dia 2 de fevereiro

O cotidiano úmido das lavadeiras nos rios, riachos e lagoas do Recôncavo; a beleza expressa nas mãos que moldam o barro, que constroem as casas de taipa, que cortam a cana, que pescam no interior baiano em cidades ricas de história e de vida, muitas vezes, desapercebidas da maioria dos soteropolitanos. Tudo isso pode ser conferido gratuitamente até o próximo dia 02 de fevereiro, de segunda à sexta, das 7h às 17h, no átrio do Tribunal de Justiça da Bahia no Centro Administrativo, na exposição fotográfica “Para além de Salvador - Uma visita ao Recôncavo”, dos fotógrafos Carol Dantas e Osmar Gama.

Os fotógrafos Carol Dantas e Osmar Gama seguirão com a exposição no Shopping Barra e pretendem lançar um livro com as imagens selecionadas (foto: Arisson Marinho)



Quem for visitar a mostra poderá apreciar 30 peças datadas de períodos distintos que apresentam o Recôncavo e a Capital de um modo convidativo. “Eu costumo dizer que o baiano não conhece a Bahia. Cachoeira, Maragogipe, São Francisco do Conde, Santo Amaro...são cidades próximas, mas que muitos nunca foram e perdem a oportunidade de ampliar o olhar para locais ricos em história, com paisagens belíssimas”, diz Osmar. Com uma postura parecida, a Relações Públicas e sócia da Bahia Comunicação, Carol Dantas destaca que sua relação com essas cidades está vinculada à família, que mantém terreno na região, mas que a familiaridade não embotou seu olhar para as delicadezas presentes na região, especialmente nas áreas de quilombos, como Calolé. “As pessoas, geralmente, conhecem as festas mais populares, busquei retratar o cotidiano, a beleza natural dos lugares, sem as máscaras festivas”, conta Carol.

Depois do dia 02, a exposição segue no Shopping Barra, em Salvador. A partir daí, os fotógrafos pretendem voltar aos municípios de Cachoeira, Santo Amaro, São Félix e São Francisco do Conde para mostrar o resultado de suas andanças. Carol Dantas ressalta que o próximo passo será o lançamento de um livro com as imagens. “Ainda não temos uma data fechada de publicação, mas nossa meta é garantir o acesso amplo dessas imagens”, conta, lembrando que as fotografias podem ser comercializadas. Ao que tudo indica, a parceria ainda renderá outros frutos. “Nosso projeto seguinte será fazer algo parecido na Chapada Diamantina”, finaliza Osmar Gama.









SERVIÇO

O que: Para além de Salvador - Uma visita ao Recôncavo, de Carol Dantas e Osmar Gama

Onde: Átrio do Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo

Horário: 7às 17h, de segunda a sexta

Entrada gratuita