Número de estudantes aumenta em relação às vagas de estágio ofertadas

Apenas 5,68% dos estudantes das graduações estão conseguindo estagiar

Na atual situação econômica que se encontra o país, não é só o mercado de trabalho que está sendo afetado. Estudantes de diferentes cursos de graduação estão sentindo dificuldade para ter as primeiras experiências na futura profissão através do estágio. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estágios (Abres), o número de universitários em busca de uma oportunidade é muito maior em relação à oferta de vagas. São 17,6 milhões de candidatos, quando consideramos a soma dos níveis superior, médio e técnico, porém apenas 5,68% deles conseguem estagiar.

A tarefa de encontrar a primeira ou uma grande oportunidade para enriquecer o conhecimento e agregar experiência está se tornando cada vez mais difícil, seja pelo grande número de concorrentes ou pela baixa oferta de oportunidades oferecidas pelas empresas. Ainda segundo a pesquisa da Abres, antes da crise econômica mundial, tínhamos 1,1 milhão de estagiários no país, atualmente esse número caiu para 1 milhão.

Diante de números tão desanimadores, os estudantes se perguntam: como ter experiência se não tenho a oportunidade de estagiar? É por esse motivo, que o estágio se torna tão importante para a carreira de um profissional, porque é nesta etapa que se pode colocar os conhecimentos teóricos em prática e conquistar a experiência tão cobrada nas entrevistas.

Formando em mecânica pelo curso técnico do Senai e já tendo estagiado na empresa Gerdau, o estudante do 5º semestre de Engenharia Mecânica, Thiago Costa Garcia sente dificuldade em conseguir um estágio e faz parte dos 17,6 milhões de possíveis estagiários que esperam pela contratação. “Com a crise, o número de estágios que estão sendo ofertados diminuiu. Como já estou chegando no 7º semestre e ainda não tive a oportunidade de estagiar desde que entrei na faculdade, nesse momento, eu estou visando muito mais o aprendizado do que a remuneração que a minha área oferece”, explica o estudante.

Embora as universidades ofereçam tanto conhecimento sobre a área escolhida, é importante que o estudante saia um pouco da academia e absorva a sabedoria do dia a dia da profissão. É através do estágio que o estudante terá uma primeira visão do que realmente acontece no mundo profissional. As faculdades apresentam o universo teórico, mas no atual mercado de trabalho é necessário o jogo de cintura que só a vivência pode proporcionar.

Segundo informações do banco de dados do Centro de Integração e Desenvolvimento Estudantil (Cide), em média, 1.500 alunos estão estagiando em Salvador. “Apesar do número ser bem expressivo, a procura por estágio vendo diminuindo bastante. Hoje, as pessoas preferem trabalhar”, explica Wellington Gomes assistente de Recursos Humanos do Cide.

Para Gomes, se o aluno não tem experiência, ele deve investir em cursos de capacitação. “A concorrência é grande na hora de conseguir um estágio, por esse motivo, o estudante precisa investir em cursos e estar sempre atualizado. Mostrar força de vontade, ser proativo e comunicativo também são qualidades importantes”, acrescenta.

Diferentemente de um emprego formal, o estágio traz o conhecimento, competências e experiências práticas daquilo que se estuda teoricamente na faculdade. Além disso, o estágio também pode ser a porta de entrada para o seu primeiro emprego. Mas para isso o estagiário precisa estar disposto a aprender, trocar experiências com seus colegas de trabalho e buscar sempre investigar, analisar e intervir na realidade profissional que está inserido.

Bolsas de estudo para graduação

Para começar um estágio e se inserir no mercado de trabalho, o aluno precisa estar matriculado em uma faculdade. Programas como o Educa Mais Brasil, o maior programa de inclusão educacional do país, oferta bolsas de estudos de até 70% para jovens e adultos em diversas universidades e faculdades, em todas as regiões do Brasil, para graduação EAD ou presencial. Ficou interessado? É só clicar aqui e fazer sua inscrição na modalidade de ensino que mais combina com você.

Dicas para manter as portas abertas para o mercado de trabalho após o estágio: