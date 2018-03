Número de plásticas no nariz diminui, diz pesquisa

A pesquisa também indicou queda nas cirurgias de orelhas

De acordo com a American Society of Plastic Surgeons, o número de rinoplastias, cirurgias plásticas feitas no nariz, caiu 43% entre os anos de 2000 e 2016. Segundo o estudo, a queda é explicada porque as pessoas estão aceitando mais seus traços naturais.

(Foto: Divulgação)

“Desde a última década, tendências de beleza mostraram definição maior de beleza e aceitação, garantindo serenidade para as coisas que não podemos mudar e coragem para mudar o que podemos com horas e horas na academia”, explica Madeleine Schwartz à revista Garage. Segundo ela, pessoas que estudam a história da rinoplastia também têm esse sentimento, e afirmam que a queda não é por conta de falta de recursos para pagar cirurgia, mas por causa da aceitação da diversidade.

O estudo também aponta quenda em otoplastias, a cirurgia de modificação das orelhas. A diminuição chegou a 35%. De acordo com a pesquisa, o número de procedimentos estéticos invasivos caiu 6% desde os anos 2000.