Número vítimas em incêndio em shopping na Sibéria sobe para 53

Fogo se originou em um dos cinemas de um shopping, e de lá se propagou por todo o edifício

O número de mortos no incêndio registrado neste domingo em um shopping da cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, subiu para 53, segundo os últimos dados divulgados nesta segunda-feira pelo Comitê de Instrução da Rússia (CIR).

"Até o momento foi confirmada a morte de 53 pessoas", disse à imprensa a porta-voz do CIR, Svetlana Petrenko, que também informou a detenção de quatro pessoas no inquérito aberto em relação ao acidente.

Svetlana indicou que entre os detidos estão o arrendatário do local onde se originou o fogo e o diretor-geral da sociedade administradora do shopping.

Segundo o ministro de Emergência da Rússia, Vladimir Puchkov, espera-se que a primeira etapa dos trabalhos de resgate e buscas no local do incêndio termine nesta tarde.

Nos hospitais de Kemerovo continuam internadas 12 pessoas, e outras 36 receberam atendimento ambulatorial.

O fogo se originou em um dos cinemas situados no quarto e último andar do shopping, e de lá se propagou por todo o edifício.

Em vídeos gravados por testemunhas ontem à noite, era possível ver visitantes do shopping saltarem pelas janelas para fugir do fogo.

De acordo com investigações preliminares, o alarme de incêndio não foi ativado, por isso as pessoas que estavam no shopping só perceberam o fogo quando uma fumaça densa tomou conta do prédio.

Os bombeiros demoraram mais de seis horas em controlar as chamas, que afetaram uma área de 1.500 metros quadrados.