Nunca disse quando ocorreria um ataque à Síria, afirma Trump

Presidente americano criticou ainda a aliança entre Moscou e o regime de Bashar al-Assad na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta quinta-feira que tivesse dito "quando" haveria um ataque de seu país contra a Síria. "Poderia ser muito em breve ou poderia não ser nada em breve!", afirmou Trump há pouco, em sua conta oficial no Twitter. Segundo ele, de qualquer modo, seu governo faz um "grande trabalho" em livrar a região do Estado Islâmico.

Ontem, Trump comentou que a Rússia tinha dito que derrubaria quaisquer mísseis disparados na Síria. "Fique preparada, Rússia, porque eles virão, belos e novos e "inteligentes"!", afirmou Trump na quarta-feira. Ele ainda criticou a aliança entre Moscou e o regime de Bashar al-Assad na Síria.

"Nunca disse quando ocorreria um ataque na Síria", afirmou Trump hoje. As tensões em relação à Síria voltaram a aumentar nos últimos dias, após um suposto ataque com armas químicas que matou dezenas e afetou centenas no país. Os EUA culpam Assad por essa ação - o líder sírio é aliado da Rússia e também do Irã.