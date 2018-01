'Nunca vou esquecer dela caída na poça de sangue', diz avó de menina morta no Santo Inácio

Geovanna Nogueira da Paixão morreu durante confronto da polícia com bandidos

"Nunca vou esquecer da minha primeira neta, minha filha, caída em uma poça de sangue", disse a dona de casa Valdete Maria Paixão, 66 anos, avó materna de Geovanna Nogueira da Paixão, 11, morta com um tiro na cabeça durante uma incursão policial na Comunidade Paz e Vida, bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na manhã de quarta-feira (24). A avó, na manhã desta quinta-feira (25), voltou pela primeira vez à casa onde vivia na companhia da neta, do marido e de um outro neto, irmão de Geovanna. Hoje pela manhã, um ônibus foi queimado no bairro cerca de 500 metros perto do local do crime.

A dona de casa estava hospitalizada em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Inácio e, sozinha, resolveu voltar à cena do crime. "Tenho que voltar, eu preciso ver onde foi, preciso desabafar", disse enquanto era amparada por moradores e vizinhos da comunidade.

Geovanna foi baleada na cabeça quando corria para ver o avô (Foto: Reprodução/Carol Aquino/CORREIO)

No dia do crime, conta a avó, Geovanna estava sentada ao seu lado, no sofá, quando resolveu sair para rua - ela viu o avô que chegava. Minutos depois, caiu na porta da residência após ser baleada. Um estilhaço do projétil que matou a menina caiu no sofá onde ela estava sentada, relatou a avó ao CORREIO. A comunidade e a família da vítima culpam a polícia pela morte.

"[Policiais] Não venham dizendo que foi troca de tiros, vocês precisam ser homens e assumir que mataram a minha neta. Se querem bandidos, vão procurar fora daqui", desabafou Valdete.

De acordo com a vice-presidente da associação de moradores da comunidade, Cileide Gomes da Silva, os policiais estavam em um carro modelo Ford Ka, preto e sem padronização. O local, ainda de acordo com ela, é tranquilo e seguro. "Foi um absurdo. Aqui só mora mãe e pai de família, crianças que brincam na rua. Não é a primeira que a polícia entra aqui dessa forma", afirma a vice-presidente.

A comunidade surgiu há cinco anos e moram lá 250 famílias. Geovanna morava há cerca de oito meses com a avó, depois que os pais se separaram. O irmão mais novo dela, de apenas 5 anos, presenciou o crime. A garota era aluna da Escola Municipal Jardim Santo Inácio.

"Meu neto quando viu ficou sem saber o que estava acontecendo com a irmã. Ele me perguntou: 'por que ela estava deitada, vó?'", conta Valdete.

A família diz que ainda não sabe onde vai ser o sepultamento porque não estão encontrando vagas em cemitérios da cidade. Eles também pretendem denunciar o caso à Corregedoria da Polícia Militar. A avó relembra o momento em que a neta foi morta.





Investigação

Em nota, a Polícia Militar informou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar e esclarecer de onde partiu o disparo que vitimou a menina. "Segundo informações dos policiais militares da 48ª CIPM, eles foram recebidos a tiros por criminosos ao chegarem na localidade Paz e Vida e houve confronto. Logo em seguida um homem pediu socorro à guarnição, pois uma garota havia sido ferida. Imediatamente os policiais militares socorreram a vítima à UPA de Santo Inácio, onde ela não resistiu. O prazo de conclusão do IPM é de 40 dias e pode ser prorrogado por mais 20 dias", afirmou a PM.

Policiamento foi reforçado no bairro na manhã desta quinta-feira no bairro

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

A PM disse ainda que, em relação aos desdobramentos e investigações sobre o caso, a competência é da Polícia Civil, que age como polícia judiciária. "Sobre a denuncia da família da menina, a Polícia Militar orienta que a(s) vítima(s) dirijam-se a sede da Corregedoria da Polícia Militar para formalizarem registro sobre o ocorrido", afirmou a PM.

A Polícia Civil informou, através da assessoria de comunicação, que a investigação está em andamento e que familiares e vizinhos já foram ouvidos.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) emitiu uma nota sobre a morte da garota. "É grande o pesar por uma morte tão prematura e em circunstâncias que causam revolta e indignação. Geovanna era uma aluna muito querida por todos, colegas, professores, funcionários e equipe de gestão, na Escola Municipal Jardim Santo Inácio, onde estudava. A Smed presta sua solidariedade à família, amigos, parentes e comunidade escolar nesse momento de grande dor".