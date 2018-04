O anseio por novas lideranças

João Roma é ex-chefe de Gabinete da Prefeitura de Salvador

Percebemos na população um grande anseio de mudanças em 2018, ano em que o país será passado a limpo e a sociedade terá a oportunidade de resgatar a sua cidadania e dizer qual a Bahia e o Brasil que queremos. Essas mudanças só vão acontecer a partir do voto. Isso vai se refletir na economia, na geração de empregos. Só após as eleições de outubro é que o Brasil vai retomar a sua solidez institucional.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto tem trabalhado, desde 2013, para atender a esse clamor. Trouxemos a população para participar das discussões no sentido de fazer um governo de proximidade e, com isso, legitimar as ações da Prefeitura Municipal de Salvador. Não poupamos esforços para resgatar o sentimento de participação, levando o gabinete às ruas, materializando em realidade várias demandas coletivas.

A mais recente foi a construção do Hospital Municipal, edificado na Boca da Mata, uma excelente obra e motivo de orgulho para os soteropolitanos. Dotada de 280 leitos, moderna infraestrutura e equipamento para atendimento de média e alta complexidade, a unidade é um grande legado da atual administração para a população.

Não podemos deixar de lembrar que a Salvador que encontramos, em 2013, beirava o caos. Sinais do abandono estavam em toda parte, lixo sem coleta, buracos nas vias, monumentos abandonados, fornecedores sem receber e a Prefeitura com seu orçamento comprometido e incapaz de fazer qualquer tipo de investimento.

Era preciso botar a cidade em ordem e sanear as contas do município. O sucesso desse trabalho veio logo a seguir, tornando possível cumprir uma das principais diretrizes do prefeito, a de priorizar os bairros mais carentes da capital, onde atualmente são investidos quase 80% dos recursos do município.

Ainda estamos longe de ser a Salvador que todos queremos. Mas é inegável que, nos últimos cinco anos, a nossa cidade mudou. E mudou para melhor. Avançamos nas obras de requalificação, na melhoria da infraestrutura e no direcionamento das prioridades para atender o interesse da população.

Ao deixar a chefia de gabinete da Prefeitura para concorrer a uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições, gostaria de expressar o meu orgulho de ter participado desse momento histórico da cidade quando me dediquei, ao lado do prefeito ACM Neto, a conduzir uma das principais bandeiras de sua gestão, que é fazer das ruas o seu melhor gabinete, fortalecer um governo de proximidade com a população e, com isso, legitimar as ações da Prefeitura.

Pretendo apresentar propostas para uma trajetória parlamentar diferenciada, sabedor de que a população da Bahia clama por uma transformação como a implementada por ACM Neto, cuja eficiência e probidade na condução das contas públicas e na gestão da cidade evidenciaram que a Prefeitura pode, sim, andar com as próprias pernas.

Baianos que chegam a Salvador percebem a transformação e não deixam de expressar o anseio por novas lideranças que possam trabalhar pelo interesse coletivo e pela a melhoria de toda Bahia.