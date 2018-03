'O Bahia já errou tudo que podia errar', diz Guto Ferreira

Técnico tricolor não quer saber de falhas diante da vice-líder Juazeirense

Na tabela, dois pontos separam a vice-líder Juazeirense, que tem 16, do terceiro colocado, Bahia, com 14. A ameaça maior ao tricolor, no entanto, é o Bahia de Feira, que está na quinta posição com 13 pontos e "doido" para entrar na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Baiano.

Vencer o Cancão neste domingo, às 17h, no Adauto Morais, em Juazeiro, significará um grande passo para a próxima fase. Por isso, o técnico Guto Ferreira já avisou que não vai admitir mais falhas numa partida tão importante. "O Bahia já errou tudo que podia errar. Agora, mais do que acertar e errar, nós temos que conseguir os três pontos. A nossa busca é essa. A gente sabe da dificuldade que é o jogo lá, sobre várias questões, sobre o momento da Juazeirenze", disse em entrevista coletiva.

Guto não poderá contar com três jogadores. O lateral-esquerdo Mena, com um incômodo na coxa, está vetado e dá lugar a Léo. Zé Rafael e Vinicius, suspensos, são os outros desfalques. João Pedro, atuando pela primeira vez no meio-campo e Allione, devem ser os substitutos.