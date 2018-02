O basquete pode ensinar ao futebol

por Elton Serra

Além de gostar e trabalhar com futebol, sempre fui fã de basquete. Um esporte que exige técnica, concentração, talento e jogo coletivo, assim como aquele que é jogado com os pés. Anos depois, passei também a comentar jogos de basquete e mergulhar num mundo completamente novo e desconhecido: o dos bastidores da modalidade.

Desde o ano passado, acompanho de perto o Universo/Vitória no Novo Basquete Brasil, principal liga do país. Com uma organização invejável, o NBB é, talvez, o maior case de sucesso do esporte brasileiro nos últimos anos. O cuidado como os organizadores tratam seu produto é cativante. Nenhum detalhe passa despercebido: desde o zelo com as bolas até a negociação dos direitos de transmissão. Um nível de profissionalismo que ainda não chegou ao nosso futebol.

Além de ser tratado como um negócio rentável e com ótima qualidade de conteúdo, o NBB também promove, mesmo sem intenção, uma reflexão profunda. O basquete é considerado uma das modalidades mais limpas do esporte, muito por conta da conduta dos atletas e das comissões técnicas. O fair-play não precisa ser incentivado, pois é tratado de maneira absolutamente natural. Um jogador quando comete uma falta, por exemplo, levanta o braço e se acusa, evitando polêmicas dentro de quadra. Como o basquetebol é um esporte difícil para a arbitragem, a contribuição dos atletas é essencial para que o jogo flua sem maiores problemas.

Há alguns dias, estive comentando a partida entre Universo/Vitória e Liga Sorocabana de Basquete, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. Como a posição de transmissão fica à beira da quadra, é possível ouvir tudo o que os treinadores conversam com seus atletas e companheiros de comissão técnica, além dos árbitros. A torcida também tem a possibilidade de ficar muito próxima dos atores do jogo. Durante o confronto, o técnico Rinaldo Rodrigues, da equipe paulista, passou a sofrer agressões verbais gratuitas de um torcedor. Ao perder a paciência, virou-se para a arquibancada e disse: “Amigo, aqui não é futebol. Mais respeito, por favor”. Um repúdio a um comportamento incompatível com o que prega o basquete. Uma cena que me fez refletir por várias horas.

O que aconteceu no primeiro Ba-Vi do ano é a antítese do que prega o basquetebol. Aliás, se não existissem arquibancadas e gramado como cenário, todos os envolvidos na confusão do Barradão estariam presos. O futebol ainda se considera um ambiente alheio à sociedade: “o que acontece no campo, fica no campo”. Um esporte que não pode ser levado como uma aldeia acima do bem e do mal. Por mais que existam tribunais designados para manter a ordem, a lei quase sempre é branda. A sensação de impunidade é a mesma que assola a justiça comum.

O futebol tem um código de conduta explícito, chamado de fair-play pela Fifa. Porém, tem suas leis internas, que não estão escritas em nenhum livro de justiça. São forjadas por quem está lá dentro do campo, com a bola nos pés ou com a prancheta nas mãos. Algumas dessas leis impõem respeito mútuo entre os atores do jogo, mas outras ignoram a responsabilidade social que esses personagens possuem sem se dar conta. Ações que são capazes de contaminar o torcedor que, naturalmente, já é movido pela paixão clubística.

Enquanto o futebol baiano dá um show de despreparo dentro e fora de campo, é melhor mirarmos nos bons exemplos que vêm de dentro de quadra.

Elton Serra é jornalista e escreve aos domingos.