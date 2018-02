'O campeonato para o Bahia começa agora', afirma Hernane

Brocador marcou três vezes na goleada de 6x1 sobre o Vitória da Conquista e quer viver uma nova era no Esquadrão

Talvez nem o mais otimista dos torcedores do Bahia teria pensado no roteiro do triunfo sobre o Vitória da Conquista, por 6x1, na Fonte Nova, nesta quarta-feira (7). Depois de um primeiro tempo de poucas emoções e nenhum gol, Hernane saiu do banco dereservas para marcar três gols e ajudar o clube a voltar a vencer no Campeonato Baiano.

Após a partida, Hernane comemorou o feito. Ele não marcava desde abril do ano passado, quando sofreu uma fratura na tíbia e ficou boa parte da temporada se recuperando.

“Tenho que agradecer a Deus, ele mostrou que é fiel na minha vida. Passei por momentos difíceis, tive uma lesão séria, quebrei a perna, mas sempre tentei ajudar. No ano passado voltei, não tive oportunidades, entrava sempre com 20, 15 minutos. Mas este ano é um novo começo, começando do zero. Eu não fui relacionado em algumas partidas, mas sempre trabalhei. Sabia que a minha oportunidade ia chegar, e eu tinha que estar pronto”, comemorou Hernane.

Para o atacante, além da volta por cima particular, o triunfo sobre o Bode deve marcar também o recomeço do Bahia no ano. Com o resultado, o tricolor chegou a oito pontos e entrou provisoriamente na zona de classificação para a semifinal do estadual. O próximo compromisso da equipe será no dia 18, no clássico contra o Vitória, no Barradão.

“Vou falar aqui que foi a minha reestreia e do time do Bahia, que não vinha apresentando um bom futebol, e hoje conseguimos um bom futebol para dar confiança. Vamos dizer que hoje começou o campeonato para o Bahia”, finalizou Hernane.