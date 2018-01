O Destino de Uma Nação traduz o poder de um lendário personagem histórico

Premiado no Globo de Ouro, Gary Oldman brilha na pele do primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965); confira outros cinco filmes sobre o político inglês

Responsável pela adaptação de filmes históricos como Orgulho e Preconceito (2005), Desejo e Reparação (2007) e Anna Karenina (2012), o diretor Joe Wright sai um pouco do romance para agora guiar o drama político O Destino de Uma Nação, que mostra os primeiros dias de Winston Churchill (1874-1965) como primeiro-ministro britânico, assumindo o cargo em plena Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas avançavam sobre a França, a Bélgica e a Holanda e ameaçavam invadir o Reino Unido.

Um dos favoritos a indicação no Oscar, o ator inglês Gary Oldman faturou o Globo de Ouro no domingo passado como melhor ator de drama. E não à toa recebeu o troféu. Sua atuação está sendo unanimidade entre público e crítica. Irreconhecível na pele de Churchill, sob uma maquiagem pesadíssima, Oldman recebeu elogios rasgados de toda a equipe de trabalho.

“Ele me deixava pasmo constantemente”, disse o diretor Joe Wright. A atriz Kristin Scott Thomas, que interpreta Clementine Churchill, esposa do político na trama, também opinou: “Não imaginei que a transformação seria tão extraordinária. Eu nem me lembro da aparência dele”. Intérprete da secretária do primeiro-ministro, Lily James diz que Oldman “chegou ao ponto de estar irreconhecível”: “É como estar no mesmo cômodo que Churchill, e eu meio que esqueci a voz e a aparência de Gary”. O premiado ator de 59 anos também foi seduzido pelo personagem: “Ter tido a oportunidade de interpretar Winston Churchill... Eu chego todos os dias e digo: ‘Não consigo acreditar na sorte que tive de fazer isso’”.

Nesse recorte da biografia de Winston Churchill, o público confere o início do mandato do primeiro-ministro no momento em que a Alemanha ameaçava dizimar o exército inglês na 2ª Guerra. Ele nem era favorito ao cargo, mas o nome mais aceitável para assessorar o rei George no momento de crise sem precedentes para o Reino Unido. Foi quando ele popularizou entre os admiradores (ou não) os discursos inflamados, os acessos de raiva e as opiniões fortes.





Horários de exibição:

OUTRAS FACES DE WINSTON CHURCHILL:





CHURCHILL (2017):

Com Brian Cox, o filme foi lançado apenas poucos meses antes do longa de Joe Wright. Aqui foca nas decisões de Churchill que antecederam o Dia D





THE CROWN (2016):

Com 1,93 m, John Lithgow deu literalmente envergadura a Churchill, peça importante no começo do reinado de Elizabeth 2ª, na primeira temporada da série da Netflix





CHURCHILL'S SECRET (2016):

A trama se passa em 1953, quando Churchill sofre um grave derrame e tenta esconder seu estado. Feito para TV, foi estrelado por Michael Gambon (o professor Dumbledore de Harry Potter)





O DISCURSO DO REI (2010):

Aqui o personagem tem papel pequeno (na pele de Timothy Spall) e dá seu apoio ao novo rei, o gago George 6º (Colin Firth, que venceu o Oscar)





CHURCHILL - DETONANDO A HISTÓRIA (2004):

Paródia mostra Churchill (o americano Christian Slater) como um soldado jovem e espertão; a canadense Neve Campbell faz a princesa Elizabeth





THE GATHERING STORM (2002):

Telefilme premiado com o Globo de Ouro; em 1934, antes de assumir como primeiro-ministro, Churchill (Albert Finney) é ignorado ao discursar contra Hitler.