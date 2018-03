O Filho Uruguaio mostra mãe que é esquecida pelo filho

Produção francesa tem Isabelle Carré no papel da mãe que tem o filho sequestrado pelo pai

Sylvie (Isabelle Carré) prepara-se para reencontrar o filho, que foi sequestrado pelo pai há quatro anos. Ela então traça um plano para recuperar o filho que mora em Florida, cidadezinha do interior do Uruguai. Para isso, conta com o auxílio do assistente social Mehdi em sua jornada. Ao encontrar o filho, Sylvie se supreende porque o menino, criado pela avó e por uma tia, parece estar feliz e não sentir falta da mãe. Sylvie percebe que Felipe cresceu sem ela e que agora a vida do menino é em outro lugar. O diretor francês Olivier Peyon disse que planejava fazer um filme sobre o desejo de ser pai, mas, com a criação das novas personagens, a tia e a avó, tornou-se uma história sobre maternidade. Peyon só havia dirigido Les Petites Vacances (2006).

Saladearte Cinema do Museu 18h40 (exceto segunda) Saladearte Cinema da Ufba 13h35 (exceto sexta e domingo)