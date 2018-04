O lucro visível da sustentabilidade

Por Flávio Oliveira

O investimento em sustentabilidade, no caso, em energia solar fotovoltaica, se transformou em uma nova fonte de receita da Camisas Polo Salvador, que se tornou na primeira pequena indústria do Brasil a produzir excedente de energia. A empresa instalou suas primeiras placas fotovoltaicas há três anos, em um investimento inicial de R$ 100 mil com o objetivo de reduzir custos e utilizar uma fonte de energia inesgotável segundo afirmação do diretor da empresa, Hari Hartmann. “Instalamos 98 painéis nos telhados da empresa e geramos em média 15kW mês, mais do que suficiente para nosso consumo. O excedente vai para a rede da companhia de energia elétrica e fica como bônus para nossa empresa”, diz. “O prazo para recuperação do investimento é de 4 anos”, completa. Segundo dados da empresa, a economia gerada pela geração própria atualmente chega a R$ 4 mil por mês. E o case postivo deve se replicar em breve. Outras 20 empresas que como a Camias Polo Salvador estão localizadas no Condomínio Bahia Textil – no bairro do Uruguai, em Salvador – já mostraram interesse em instalar placas fotovoltaicas em seus telhados.

Outras ações

A Camisas Polo Salvador possui o Selo Solar desde o ano passado, concedido a empresas que comprovam a geração de pelo menos 50% da energia elétrica consumida. Mas o uso de placas solares não é a única ação de sustentabilidade executada pela empresa. Cerca de 70% da água não potável consumida pela unidade vem da armazenagem de água de chuva e todo o sistema de iluminação tem acionamento inteligente, com uso de lâmapadas econômicas. Além disso, as costureiras utilizam máquinas de costura equipadas com motores Direct Drive, que geram uma economia de mais de 50%, e o circulador de ar é do tipo "Elephant", que também apresenta nível de consumo menor que os de modelo tradicional.







Santander abre novas agências no interior

O banco Santander resolveu apostar em uma expansão no interior da Bahia. Hoje, o banco possui um total de 46 agências no estado, sendo 34 delas em Salvador e cidades da Região Metropolitana. O plano inclui, só para este ano, a previsão de abrir 7 agências, incluindo a do Shopping Cajazeiras, inaugurada no final de 2017. Mas este número deve aumentar. As novas agências devem ser abertas nos municípios de Alagoinhas, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Eunápolis e Porto Seguro.





Novos cinemas no Center Lapa

O Shopping Lapa vai receber duas novas salas de cinema, prevista para ser inaugurada em junho. O espaço terá capacidade para 350 lugares e será o primeiro na Bahia administrado pela rede Mobi Cine. A empresa está presente em seis cidades nos estados de Sergipe, Minas Gerais, Maranhão, Pará e Tocantins (sede da rede). A promessa é a de salas de projeções equipadas com tecnologias modernas, a exemplo de projetores digitais 2D e 3D e sistema de Áudio Dolby 7.1, além de projeto de arquitetura exclusivo para dar aos espaços o formato stadium. A inauguração do novo cinema faz parte do projeto de revitalização do Shopping Center Lapa, que já contou com a reforma da nova fachada, inauguração de novas operações nas áreas de alimentação, saúde e vestuário.



Semana do MEI 2018

Já consolidada no calendário empreendedor baiano, a Semana do MEI (Microempreendedor Indivdual), realizada pelo Sebrae, acontece este ano entre os dias 14 e 19 de maio. O foco desta edição é inovação e finanças. Durante o período, os microempreendedores de todo o estado poderão aproveitar uma agenda intensa de capacitações, entre cursos, oficinas e palestras, além de obterem orientações do Sebrae e de instituições como o INSS. Uma das novidades para 2018 é a parceria com o Senac, que vai realizar diversas oficinas durante o evento. Em Salvador, mais uma vez, a Semana do MEI acontece no Shopping da Bahia. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.semanadomei.com.br. Outras informações pelo 0800 570 0800.



FIQUE POR DENTRO

Oi busca parceiros na Bahia - A operadora Oi está prospectando novos franqueados em diversas cidades da Bahia, nos segmentos de Franquia Alto Valor, Agente Exclusivo e Franquia de Venda e Atendimento. Na Bahia já existem 41 franquias mas a companhia tem o objetivo de consolidar sua marca em cidades em que ela ainda não está presente fisicamente e por isso busca parcerias com empresários locais.

Recompensa - Outra marca que quer aumentar a presença no estado é a Mr. Kids, franqueadoras de máquinas de recompensa (aquelas que você coloca a moeda e gira em troca de um chiclete ou brinde). A meta é alcançar cinco novos franqueados em 2018 na região. Um dos atrativos para o investidor são parcerias já estabelecidas entre a marca e as lojas das redes Extra, Assai e Gbarbosa, onde as máquinas poderão ser instaladas. Os produtos da Mr. Kids trazem chicletes e brinquedos certificados pela Anvisa e Inmetro e licenciados de personagens famosos como os da Turma da Mônica.

Costa de Sauípe - Em pleno processo de revitalização, o Complexo de Sauípe - recentemente adquirido pelo Grupo Rio Quente - vai receber um investimento imediato de R$ 2,8 milhões em reformas para sua área de eventos. Conhecido por sediar grandes eventos mundiais e nacionais, Sauípe possui 40 salas moduláveis - a maior delas tem capacidade para até 1.200 pessoas, totalizando de 6.300 m². Além dos auditórios, a Arena Sauípe possui mais de 5.000 m² de área construída e capacidade para receber mais de 3 mil pessoas em anfiteatro e 6 mil pessoas em pé. Essa frente de reformas faz parte dos R$ 27 milhões planejados para os próximos 12 meses pelo novo dono para renovar todo o resort.



Promoção de aniversário- O grupo Atacadão está comemorando 56 anos e durante todo o mês de abril vai sortear prêmios que juntos somam R$ 3 milhões. Para participar da promoção, os clientes têm de se inscrever no hot site da campanha O Maior Aniversário do Brasil. Cada R$ 200 em compras dá direito a um cupom. Serão oito sorteios semanais, sempre as quartas-feiras e sábados, cujos resultados serão anunciado no próprio site. Entre os prêmios estão carros, motos e vale-compras.

