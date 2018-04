O mapa da mina

Por Donaldson Gomes

Após compromissos que ultrapassam os R$ 3 bilhões, por meio de leilões, para a geração de energia solar na Bahia, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 15 parques estão em operação comercial, cinco estão em construção e mais cinco serão implantados nos próximos anos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o estado possui a maior capacidade instalada da energia fotovoltaica no Brasil com 419.560 kW de potência e pode atender aproximadamente 400 mil casas. Os números impressionam, mas o potencial ainda está longe de ser atingido. Ainda no primeiro semestre, as secretarias estaduais de Infraestrutura (Seinfra) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) devem apresentar um cenário mais claro através do Atlas Solar da Bahia. “A pesquisa fez a captação do nível de radiação do sol na Bahia e mapeou as possíveis zonas econômicas que coloca o estado com grande potencial de produção de energia solar no país”, destaca o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

Nordeste empreendedor

Um de cada quatro pedidos de crédito online para investir em negócios próprios em 2017 foi originado do Nordeste brasileiro, aponta o Mapeamento Simplic do Crédito Online, que levou em conta aproximadamente 2 milhões de pedidos de empréstimo realizados no ano passado. Com aproximadamente um terço da população e do PIB da região, a Bahia alcançou 28% do total de solicitações de crédito efetuados no Nordeste, seguida do Ceará, com 19%, e Pernambuco, com (16%). O movimento é reflexo da alta no desemprego vivenciada no país. Mais de uma em cada dez pessoas pertencentes à população economicamente ativa da região Nordeste está desempregada hoje, aponta o Simplic. “O empreendedorismo individual tem se tornado uma opção cada vez mais importante para que este público obtenha renda, sendo o crédito online uma ferramenta importante na criação e manutenção do próprio negócio”, explica Bruno Borges, gerente de Marketing do Simplic.

Cada vez maior

Maior empresa de produção e distribuição de alimentação coletiva no Norte/Nordeste, o Grupo LemosPassos fechou o ano de 2017 com números positivos e espera ampliar a curva de crescimento até o final deste ano. No ano passsado, o crescimento foi de 4,62%, graças a investimentos de R$ 2,15 milhões em estrutura administrativa e tecnologia. Este ano, a perspectiva é de um crescimento de 30,15%, em relação a 2017, impulsionado por investimentos de R$ 6,15 milhões. O Grupo, que ocupa o 7º lugar no ranking da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) e também atua em outras áreas como Gestão de Alojamento, Serviço de Conservação, Limpeza e Paisagismo, fechou sete novos contratos ao longo do ano passado para o fornecimento de refeição em três indústrias, um hospital público, dois hospitais privados e para escolas, na Bahia, São Paulo e Goiás. “A implantação de um braço comercial em Campinas, interior de São Paulo, também contribuiu para nosso desempenho em 2017, e segue nos trazendo novas oportunidades. Estamos avançando para fechar novos negócios na região Sudeste ainda neste semestre”, revela Sérgio Braitenbach, gerente de controladoria da LemosPassos.

No horizonte

Segurança em primeiro lugar. O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), operado pela Wilson Sons, completou dois milhões de homens-horas trabalhadas sem acidentes com afastamento em fevereiro. Isso corresponde a 16 meses e 490 dias de trabalho de toda a equipe. O resultado é consequência da implantação do programa WS+, que tem como objetivo a mudança cultural dos colaboradores com foco na segurança. Com o resultado, o Tecon conquistou o Prêmio WS+. “Ganhar esse prêmio demonstra a nossa evolução. Hoje, a segurança é um valor para todos que trabalham no terminal. Essa é uma conquista das nossas equipes, que estão comprometidas, conscientes e vigilantes”, comemora o diretor-executivo do Tecon Salvador e da Wilson Sons Logística, Demir Lourenço. O Tecon Salvador se junta a outros negócios do grupo que já alcançaram a marca de dois milhões de homens-horas sem acidentes e conquistaram o prêmio. Entre eles estão: Tecon Rio Grande, Brasco, Wilson Sons Estaleiros, Wilson Sons Rebocadores, Wilson Sons Logística, Wilson Sons Ultratug Offshore e Wilson Sons Agência.

Portas abertas. O restaurante Paris 6 abre a mais nova casa da rede, em Salvador, na próxima quinta-feira, 5. A unidade, com capacidade para 100 pessoas, vai funcionar no Shopping Barra.