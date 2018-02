O mistério acabou: Kylie Jenner dá à luz uma menina

Em comunicado, fashionista diz que preferiu manter gravidez em segredo

Chegou ao fim neste domingo (4) um dos rumores que mais estava durando no mundo das celebridades. Kylie Jenner estava realmente grávida, como apontavam várias notícias, e deu à luz na quinta-feira (1º) a uma menina. Desde que começaram as especulações, Kylie se manteve fora da mídia e nenhuma imagem dela grávida foi divulgada até hoje. A criança é fruto do relacionamento dela com o rapper Travis Scott.

Em comunicado divulgado hoje, Kylie diz que preferiu manter a gravidez em segredo e viver esse período fora dos dos holofotes. Ela não revelou o nome da filha. “Eu peço desculpas por manter vocês no escuro e no meio de tantos rumores”, escreveu ela. “Eu sabia que deveria me preparar para esse papel de uma vida toda da forma mais positiva, sem estresse e saudável”.

Kylie explica que a gravidez foi um dos momentos mais empoderadores pelo qual passou e diz que foi modificada pela experiência. Afirmou ainda que vai sentir falta dos meses em que estava com o bebê na barriga. Agora, porém, ela espera poder aproveitar ao máximo a nova fase ao lado da filha. “Eu nunca senti amor e alegria dessa forma, eu poderia explodir!”, acrescentou.

Kylie também publicou um vídeo com alguns detalhes sobre seu período grávida - tanto para a filha (o nome do mini documentário é "Para nossa filha") quanto para os fãs, que não acompanharam o momento.