O niver da cidade

O fato de Salvador não ter tido uma cerimônia oficial, um ato solene de fundação, digamos assim, no ano de 1549, fez que nossos antepassados não tivessem qualquer vinculo emocional com a data referencial de nascimento da cidade. Não se sabia quando e como comemorar. Esse vácuo permaneceu por quatro séculos, até a prefeitura oficializar uma data, após longos e extensivos debates que ocorreram a partir de 1945 e se intensificaram em 1949 quando se comemoraram com pompa e circunstância quatro séculos da “nação” soteropolitana. Três anos depois (1952) o prefeito Oswaldo Veloso Gordilho sancionava o decreto instituindo a data oficial.

Antes disso, porém, um político baiano, José Joaquim Seabra, fez questão de tomar posse na data de 29 de março, referência da chegada da armada de Thomé de Souza no Porto da Barra e não na data convencionada, na época, de posse dos governadores que era 1º de maio, data de posse de seus antecessores Araújo Pinho e José Marcelino. Esta data continuou a ser observada para a posse do primeiro mandatário: Antônio Muniz em 1916, J. J Seabra em segundo mandato em 1920; Góes Calmon em 1924 e Vital Soares em 1928. Após a Revolução de 1930 a data passou a ser variável__ não poderia ser diferente__ diante da impossibilidade de planejar qualquer coisa, em função do continuo rodizio dos interventores nomeados.

Voltando à questão da data de fundação da cidade, um ato que definitivamente não existiu, o impasse ficou por conta de respeitáveis intelectuais e historiadores baianos que defendiam pontos de vista divergentes. O debate envolveu Pedro Calmon, Edgard de Cerqueira Falcão e Frederico Edelweiss, dentre outros e avaliou—se pareceres de Theodor Sampaio, falecido em 1937 e Braz do Amaral, também falecido, este em 1949. A polêmica se deu a partir de janeiro de 1945, fim da administração do prefeito Elísio Lisboa, quando este decretou 1º de Maio como feriado municipal, referência da suposta data de “instalação e fundação da cidade”. E continuou por mais alguns anos, até o I Congresso de História da Bahia e a sua consequência, o decreto aqui referido.

Alguns historiadores defendiam 1º de Maio como a melhor opção para se comemorar o aniversário. Era a posição defendida por Rodolfo Garcia, Pedro Calmon e Edgard de Cerqueira Falcão com o argumento de que nesse dia iniciou-se a construção da cidade. Entendiam os intelectuais que uma cidade existe a partir do início do canteiro de obras. Teodoro Sampaio, por sua vez, defendia a data de 13 de junho e seu argumento era de que na oportunidade se celebrou a procissão de Corpus Christi, com toda solenidade e envolvimento das autoridades civis e eclesiásticas. No se entender o ato representava um batismo da cidade, por falta de outro evento precursor. Frederico Edelweiss defendia 29 de março por ser a data de desembarque de nosso primeiro governador.

Todas as datas vistas e revistas, postas e propostas, sugeridas, deixavam transparecer uma disputa pela sua autoria, a vaidade de cada um ter aprovada a sua tese. Convenhamos que nenhuma das propostas descartadas faz sentido, prevaleceu o bom senso. Em lugar nenhum do mundo a fundação da cidade é referência de uma procissão, ou, de ordens de pagamento que configuram o início de obras. É muita imaginação, com todo o respeito. E foi assim que 29 de março se firmou como a data de aniversário de Salvador. Não ensejou comemorações de imediato, apenas vagas lembranças dos jornais. Comemorações mesmo, para valer, só no final do século XX e no atual. Que continuem. Celebrar está em nosso DNA.