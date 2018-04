O número de pessoas que investem no concurso público cresce 40% ao ano

O preparo é essencial para quem deseja ser um concurseiro

A carreira pública possui um série de atrativos, entre eles estão, a estabilidade, salários vantajosos e flexibilidade na carga horária de trabalho. Por esse motivo, milhares de pessoas decidem foca no estudos com um único objetivo: a aprovação em um concurso. E eles estão certos! Concurso público requer muito esforço e dedicação.

Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (ANPAC), o crescimento do número de concurseiros é de 40% ao ano. Embora os concursos representem uma excelente forma de se conduzir a própria carreira, estes são bastante concorridos. Há pessoas que dedicam-se exclusivamente a estudar para as provas.

O sonho de passar em um concurso as vezes é tão grande que algumas pessoas nem pensam em um segunda opção. Esse é o caso de Matheus Santana, 21 anos. Ele terminou o Ensino Médio e nunca pensou em fazer uma graduação, apenas investir no concurso público.

“Eu precisei investir muito em livros, já que escolhi estudar por conta própria em casa. É muita coisa para estudar e é preciso ter um foco muito grande. Porém, é o que eu escolhi para minha vida, meu sonho é ser policial. Outro investimento que o concurseiro precisa fazer é com as viagens, já que as vezes, as provas acontecem em outros estados”, conta.

Para vencer a concorrência e conseguir a tão sonhada vaga, deve-se ter em mente que a prévia preparação é algo de suma importância no caminho para alcançar esse objetivo. O Educa Mais Brasil, o maior programa de inclusão educacional do país, oferta bolsas de estudo para jovens e adultos que procuram por um curso preparatório para concurso.

Um curso preparatório, faz com que a pessoa se senti mais apoiado, encontrando pessoas que vivem um projeto parecido com o seu e vai ter a oportunidade de conhecer um série de matérias novas que vão auxilia-lo nesse novo projeto. Porém, a procura por curso preparatórios varia, cresce geralmente quando aumentam as previsões de realização de concursos.

“Quem está entrando nesse ramo do concurso agora, precisa de um curso preparatório. São muitas matérias, livros e apostilas e sem um apoio a pessoa acaba se perdendo e não consegue administrar a sua rotina de estudo”, afirma Leticia Mazzonetto, gerente de Marketing do Logga Cursos preparatórios, parceira do Educa Mais Brasil.

O Logga Cursos oferece o curso online. Entre os cursos disponibilizados estão, carreiras fiscais, analista jurídico, investigador e escrivão da polícia civil, entre outros. Eles também disponibilizam um material gratuito para estudo, que pode ser encontrado no site do Logga.

E se eu quiser me inscrever para um curso preparatório para concurso?

Os concursos públicos são a melhor opção para quem deseja empregos estáveis. Principalmente em um momento em que o Brasil tem enfrentado uma crise financeira sem precedentes. Para se preparar de uma forma adequada é importante que vá em busca de um bom curso preparatório. No Educa Mais Brasil, você pode encontrar o curso mais próximo de você e que mais se adeque ao seu perfil. Para mais informações é só entrar no site e fazer sua inscrição.

Dicas de como se preparar para o concurso público