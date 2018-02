O Outro Lado do Paraíso: Clara e Patrick armam vingança a Sophia

Apaixonado, casal planeja tomar a guarda de Tomaz e o garimpo de esmeraldas da rival

Tomar a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo) e o garimpo de esmeraldas de Sophia (Marieta Severo) será só o pontapé da vingança de Clara (Bianca Bin) contra a ex-sogra. O Outro Lado do Paraíso ganhará ares de reta final em março, quando a mocinha declarar que ama Patrick (Thiago Fragoso) e começar a busca pelos segredos cabeludos de sua grande rival. A novela está prevista para terminar em maio.

A vingativa marcará casamento com Renato (Rafael Cardoso), mas os dois não chegarão a selar a união; ela desmascarará o noivo e o abandonará no altar. Sem precisar concorrer com o médico, o advogado se tornará namorado de Clara e se tornará seu principal aliado.

"Patrick, não esconda nada de mim. Depois do Renato, eu não suportaria que alguém mais mentisse", comentará a "justiceira" do horário nobre. "Eu sei. Mas já que você falou sobre o Renato, tem uma coisa que eu preciso dizer. Não vai mais se casar com ele. Ainda bem, porque ele provou ser um crápula. Eu, francamente, nunca acreditei no seu casamento com o Renato. Sempre desconfiei que havia alguma coisa errada com ele", revelará o loiro.

Clara concordará com Patrick, e um clima rolará entre os dois. "Você mesma dizia que ia se casar por gratidão e gratidão não é um bom motivo para um casamento", continuará o criminalista.

"Minha mãe disse o mesmo. Mas eu, ah, Patrick, ele me ajudou nas vinganças. Restam agora a Sophia e a Lívia [Grazi Massafera]", vai lembrar a vingativa, mudando de assunto.

Vingança a dois Antes de a sequência ir ao ar, Clara terá denunciado Gustavo (Luis Melo) por explorar a prostituição como sócio do bordel de Pedra Santa. Patrick dirá que a vingança contra Lívia não precisa ir além de tirar Tomaz dela. "Podemos retomar o processo de guarda. Farei isso por você", dirá o advogado.

"Mas eu não sinto como vingança. Meu filho não é moeda de troca. Eu quero meu menino porque o amo de verdade. Mas por último, vou me vingar da Sophia, quando tomar as minas de esmeraldas dela", falará a neta de Josafá (Lima Duarte).

Questionada pelo loiro se isso vai bastar, ela responderá que não. "Eu sei que ela sempre quis as esmeraldas, mas acho que merece muito mais que perder as minas. Só não sei mais o que posso fazer para me vingar", revelará Clara. Patrick dirá que ela pode fazer como sempre fez, investigando a vilã.

"Você, comigo junto, investigará a vida da Sophia, até descobrir a maneira de acabar com ela", incentivará Patrick. "Eu tenho certeza de que assim como me internou no hospício, ela já fez muita coisa ruim na vida", dirá Clara.

#Clarick O loiro vai se aproximar da mocinha e dirá que só suportou viver ao lado dela apenas como amigo porque não queria ficar longe. "Tinha medo de falar dos meus verdadeiros sentimentos, e você se afastar porque estava tão envolvida na vingança. E depois, por causa do Renato", contará Patrick.

Sem enrolar mais, o personagem de Thiago Fragoso dirá que ela sabe o que ele sente. Patrick a abraçará e se declarará para a mocinha. Dessa vez, Clara responderá: "Eu te amo, Patrick", antes de um beijo apaixonado. As cenas vão ao ar no capítulo de 17 de março.