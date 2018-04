O Outro Lado do Paraíso: Diego supera nojo de sexo e se casa de novo

Nas cenas que vão ao ar em abril, o geólogo vai se unir a Melissa novamente, dessa vez disposto a consumar o casamento

Diego (Arthur Aguiar) vai superar a repulsão ao sexo com amor e se casará pela terceira vez na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo. A informação é do jornalista Daniel Castro, do portal Notícias da TV (Uol). Segundo ele, o geólogo, que se recusou a transar com Melissa (Gabriella Mustafá) por considerar um ato sujo, vai se unir a ela novamente, dessa vez disposto a consumar o casamento. As cenas vão ao ar na segunda semana de abril.

Nádia (Eliane Giardini) oferecerá um almoço discreto em família e pressionará o filho para não decepcionar na lua de mel. Antes disso, o filho da madame vai se separar de Karina (Malu Rodrigues), que deixará o filho para trás e se mudará de cidade, e reatará com Melissa. A garota virou prostituta para se livrar do trauma da rejeição do marido na noite de núpcias, mas aceitará tentar de novo o casamento.

(Foto: Divulgação/TV Globo)

O casal assinará os papéis no cartório sem alarde, e Isabel (Ana Barroso) ficará contrariada. "Que casamento mais mixo", reclamará a mãe da noiva. "Sinto muito, é só um almocinho e olhe lá. O Diego está se casando pela terceira vez. Se eu der uma festa cada vez que ele se casa, vou à falência", retrucará Nádia.

(Foto: Divulgação/TV Globo)

"Nem presentes dão mais, num terceiro casamento", completará Gustavo (Luis Melo). "A gente comemora com um almoço e tudo bem", concordará o geólogo. "Já passamos no cartório, já assinamos", informará a noiva.

"Está feliz, filha?", perguntará Isabel. "Muito feliz", afirmará Melissa. "Isso é o que importa. Ainda estou surpreso como as coisas se desenrolaram, mas estou contente porque se casaram de novo, já que gostam um do outro", comemorará Raul (Genésio de Barros).

"O Diego é apaixonado pela Melissa. Só casou com a Karina porque ela tava grávida", acrescentará Bruno (Caio Paduan). "Graças a Deus. Porque teve aquele lindo bebê que está dormindo lá em cima. Você vai me ajudar a cuidar dele, Melissa?", perguntará a mãe do noivo. "Vou cuidar com todo amor", prometerá a garota.

Nádia pedirá que o filho não decepcione a noiva na lua de mel novamente . "Mãe, não bota minha intimidade na mesa, faz favor", retrucará o rapaz. "Ah, mas se o seu filho aprontar com minha filha outra vez, nem sei a loucura que vou fazer", emendará Isabel.

Diego, então, deixará a mesa do almoço para ficar a sós com Melissa. "Aqui é mesmo muito bonito. Fez bem em me trazer aqui. É romântico", dirá ela, em um local com ruínas. "Eu quero te dizer que esse casamento é pra valer", prometerá o geólogo. "Agora cê quer me tocar. Gosta de me tocar", falará Melissa. "Tive que passar por toda essa loucura pra eu aprender que o sexo não é sujo. É uma expressão de amor. E eu te amo, Melissa", se declarará o filho de Nádia no capítulo do dia 16 de abril.