O Outro Lado do Paraíso: Duda é reconhecida pelo ex-marido no tribunal

Advogada de defesa da ré é a própria filha;. falsa morte será descoberta

A novela O Outro Lado do Paraíso deve se tornar um dos assuntos mais comentados na internet na noite desta segunda-feira (22), quando vai ao ar o julgamento de Duda (Gloria Pires). A audiência promete revelar além da sua inocência na acusação de assassinato do segurança Laerte (Raphael Vianna), a sua falsa morte.

No tribunal, Duda ficará cara a cara com o ex-marido, Henrique (Emílio de Mello). Ao mesmo tempo em que será reconhecida pelo diplomata, a ex-dona do bordel descobrirá que sua advogada de defesa é a sua filha caçula, Adriana Montserrat (Julia Dalavia). Ao ouvir o sobrenome da profissional, Duda tem certeza que trata-se de dua filha e se emociona.

"Dri... Minha Dri", ela soltará. "Eu vou dar início ao arrazoado de defesa falando sobre a carga de preconceito que existe nesse caso", vai declarar Adriana.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

É quando Adriana inicia a defesa que chegam ao tribunal Henrique (Emílio de Melo), Jô (Bárbara Paz) e Natanael (Juca de Oliveira) para acompanhar o desempenho da advogada em seu primeiro grande caso.

O clima de desconforto e incredulidade aumentam quando eles ficam cara a cara com Elizabeth/Duda e constatam que ela está viva.



"É a Beth", reconhecerá o diplomata. "Viva?", vai se assustar Jô. "Impossível", sussurrará Natanael. A situação será percebida por Adriana. Em seguida, Duda/Beth irá mudar de opinião e dizer que quer se pronunciar. "Eu quero falar", vai disparar.