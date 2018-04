O Outro Lado do Paraíso: Fabiana será presa nos últimos capítulos

'Tá presa como cúmplice de sequestro!', anunciará o delegado

O final de Fabiana (Fernanda Rodrigues) será dando chilique atrás das grades. A personagem será presa como cúmplice no sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) nos últimos capítulos de O Outro Lado do Paraíso, novela da TV Globo. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.



Bruno (Caio Paduan) dará voz de prisão à vilã logo depois que o garoto for resgatado. Durante a ação, Renato (Rafael Cardoso) acabará morrendo.



- Tá presa como cúmplice de sequestro! - anunciará o delegado.

- Sou Fabiana de Sá Junqueira. Não posso ser presa!

- Para o camburão.



Em seguida, a vilã aparecerá chegando à penitenciária na viatura policial:

- Que lugar é esse? Vocês estão errados. Não sabem quem eu sou. Não sou do tipo de pessoa que é presa.



Depois, ela será colocada numa cela. Sob os olhares das outras presas, Fabiana gritará revoltada:

- Eu não posso ser presa. Sou Fabiana de Sá Junqueira. Sou da alta sociedade. Me tirem daqui. Me tirem daqui!