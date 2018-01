O Outro Lado do Paraíso: internet 'quebra' com atuação de Gloria Pires

Interpretação da atriz foi um dos assuntos mais comentados nas redes

As cenas do julgamento de Duda/Elizabeth (Glória Pires), que foram ao ar no capítulo desta terça-feira (23), renderam uma chuva de comentários nas redes sociais sobre a atuação da atriz em O Outro Lado do Paraíso.

Duda conta seu verdadeiro nome (Fotos: TV Globo) Duda chora durante revelação

Walcyr Carrasco, autor da trama global, compartilhou uma foto da atriz em seu Instagram e elogiou o trabalho dela. “Você é divina”, escreveu ele. No capítulo, a personagem teve sua identidade descoberta ao ser julgada pelo assassinato de Laerte (Raphael Vianna). Duda resolveu falar toda a verdade sobre seu passado e a advogada Adriana (Julia Dalavia) reconheceu que a dona de bordel era sua mãe.

"Eu sei que vocês olham pra mim e vêem a dona de um bordel do interior do Tocantins, uma mulher pra quem a violência e a miséria humana fazem parte do cotidiano. Mas eu não fui sempre assim, eu tenho uma história. Eu tive duas filhas. A primeira me foi tirada ao nascer", disse a personagem antes de detalhar a saga pela qual passou.

Em meio ao tumulto que se deu por conta das bombásticas revelações, Duda passou mal e foi levada ao hospital. As cenas repercutiram na web e a hashtag da novela foi para os assuntos mais comentados do Twitter.

Confira o que rolou nas redes: