O Outro Lado do Paraíso: Laura relata abusos do padrasto

Jovem sofreu abusos quando criança e é alvo da desconfiança da mãe até hoje

Chegou o tão esperado dia do julgamento de Vinícius (Flávio Tolezani) em O Outro Lado do Paraíso. As cenas vão ao ar nesta segunda-feira (19). Diante da repercussão das denúncias, o delegado vai ter de responder pelo crime de pedofilia. Já no início, a enteada Laura (Bella Piero) é chamada a depor. Logo, a jovem começa a descrever tudo que viveu nas mãos do padrasto e que se recordou recentemente através da hipnose.

O relato promete ser emocionante. Laura relatará detalhes dos abusos que sofreu e comoverá até a mãe Lorena (Sandra Corveloni), que desistirá de defender o marido.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Patrick (Thiago Fragoso) atuará como assistente da acusação e será o primeiro a fazer perguntas para Laura. "Minha mãe trabalhava fora. Eu ficava em casa. Havia uma empregada, que não era exatamente uma babá. Ela fazia todo serviiço, esquentava as refeições que minha mãe deixava prontas na noite anterior", começará a menina.

Em seguida, ela explicará de onde vem seu trauma de tartarugas "Eu brincava no quintal, era um lindo quintal. Tinha um tanquinho de tartarugas. Veja, doutor, durante muitos anos eu não suportava ver a figura de uma tartaruga e não entendia por quê. Me aterrorizava", lembrará. "Mas eu há pouco tempo iniciei um tratamento que usou a hipnose. E eu me lembrei. Lembrei não, revivi as vezes que eu estava sozinha no quintal, brincando e ele se aproximava de mim, estendia as mãos. Eu tinha tanto medo, eram mãos enormes. Eu queria fugir, fugir porque aquilo me causava dor, porque eu tinha medo, mas as mãos, as mãos fortes me prendiam", relatará Laura.

"Sei que são recordações dolorosas, mas continue", encorajará o advogado. "Depois, ele dizia que me matava se eu contasse, que eu nunca, nunca podia contar pra ninguém e esse medo, de certa forma, ainda tá dentro de mim. Agora mesmo, eu tenho medo", confessará a vítima.

"Está segura. Pode falar", falará Patrick. "Eu vivia cheia de marcas. Machucados", contará a personagem de Bella Piero, antes de se levantar e encarar Lorena. "Mãe, como cê não viu?! Como cê não sabia?", enfrentará.

Lorena, chocada com o relato da filha, perceberá que ela está falando a verdade e mudará seu depoimento para defender Laura.