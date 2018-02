O Outro Lado do Paraíso: Mariano encontra esmeralda gigante

O embrólio em torno da mina só vai piorar com o acidente grave que acontecerá no local

Ganância, vingança e poder. As desejas esmeraldas estão na mira de vários personagens na novela O Outro Lado do Paraíso e a partir do capítulo de hoje elas vão selar o destino e muitos personagens na trama. Depois de mexer na rotina da mina, Mariano (Juliano Cazarré) e Valdo (Alexandre Rodrigues) vão encontrar a esmeralda gigante e vão escondê-la.



Depois, Mariano vai pedir ajuda a Amaro (Pedro Carvalho) para tentar vendê-la, dando um golpe em Sophia (Marieta Severo). Só que ela já estará desconfiada e tentará a todo custo se livrar de Mariano, principalmente quando descobrir seu namoro com Lívia (Grazi Massafera) - ainda esta semana.

O embrólio em torno da mina só vai piorar com o acidente grave que acontecerá no local, e que deixará um homem morto e quatro feridos. Um deles é Amaro, que ficará cego na explosão. Mais um problema para Sophia. Em outro núcleo da novela, o delegado Vinícius (Flávio Tolezani) aparecerá morto na cadeia, levantando suspeitas sobre a toda poderosa, já que ele a acusou antes de ser preso depois que confessou seus crimes no tribunal.