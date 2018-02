O Outro Lado do Paraíso: Nádia terá um neto negro

O clima promete ficar tenso em O Outro Lado do Paraíso nos próximos capítulos

O clima promete ficar tenso em O Outro Lado do Paraíso nos próximos capítulos. Isso porque Nádia (Eliane Giardini) vai ganhar um neto negro. Racista, ela ficará chocada ao ver o bebê de Karina (Malu Rodrigues) nascer.

Karina e Diego: casal foi unido por Nádia, mãe do rapaz, por conta de comentários sobre impotência do filho (Foto: Reprodução)

Antes de a mulher de Diego (Arthur Aguiar) dar à luz, Bruno (Caio Paduan) tentará reconquistar Raquel (Erika Januza), já que, a esta altura, terá descoberto a farsa de Tônia (Patrícia Elizardo). Os dois discutirão e a juíza atacará a ex-sogra.

"Ela finge que está tudo bem, que pode ser minha amiga, mas depois dá um jeito de me desprezar, de nos enganar. A última foi a gravidez da Tônia. Sua própria mãe disse que o filho era seu", dispara Raquel. Bruno dirá que desconfiava que não, por causa das datas. E Raquel continuará. "Sua mãe também sabia das datas, mas preferiu mil vezes acreditar que a barriga da Tônia estava pequena do que correr o ride ter um neto negro. Um filho nosso, Bruno. Um dia teríamos um filho, não é? Desprezado pela avó. Rebaixado por ela", argumentou.

A briga continuará e Raquel não aceitará reatar o relacionamento. O delegado, então, decidirá conversar com a mãe. "Você vai falar com a Raquel, prometer que não vai mais interferir na nossa relação. Eu vou junto. E você pede perdão pra ela por tudo o que aprontou", pedirá ele.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Nádia, no entanto, não voltará atrás e afirma que nunca atenderá ao pedido do filho. "Nunca. Quer que eu soletre? Nunca", dirá, complementado que não quer "netos café com leite". O filho rebaterá dizendo que ela está sendo racista. "Me prenda, se quiser. Não quero netos torradinhos. Minha família é branca e vai continuar branca", encerrará.

Dias depois, a bolsa de Karina vai estourar e toda a família seguirá para o hospital. Lá, a moça será levada para a sala de parto. Nádia dará as coordenadas para uma enfermeira na hora de preencher a ficha de internação. "Ponha aí: quero o melhor quarto. O mais luxuoso para meu neto tão esperado e minha nora, que me faz tão, tão feliz". Quando o obstetra fizer o parto, porém, nascerá um bebê negro, o que deixará a megera horrorizada.