O Outro Lado do Paraíso: Patrick vai a hospício para salvar Clara

Advogado vai descobrir que Beatriz não era louca e pode ter sido assassinada

O Outro Lado do Paraíso voltará a ter cenas no hospício em que Clara (Bianca Bin) foi internada. Mesmo após ser dispensado pela mocinha, Patrick (Thiago Fragoso) fará uma investigação para impedir que Fabiana (Fernanda Rodrigues) arranque sua fortuna. Será justamente no manicômio que o advogado encontrará uma testemunha que provará que Beatriz (Nathalia Timberg) estava lúcida quando doou as telas milionárias à amiga.

Nos próximos capítulos, Clara e Patrick vão se acertar e manter um romance secreto durante meses. Mas, o estado de saúde de Adriana (Julia Dalavia) se agravará muito e Clara, então, abrirá mão do amor deles para que a irmã tenha uma chance com o criminalista, por quem é apaixonada.

Generoso, Patrick continuará bancando a mocinha mesmo achando que ela reatou com Gael (Sergio Guizé). Clara estará com seus bens bloqueados por conta de uma ação movida por Fabiana, que vai morar em Palmas depois que se casar com Renato. Ela acusará Clara de roubo.

O advogado não medirá esforços para ganhar a causa. Passará dias investigando a situação do hospício e descobrirá que uma denúncia gerou a prisão de seu diretor. Ele marcará uma reunião com a nova gestora do local, e lá descobrirá que essa mulher era a psiquiatra responsável por Beatriz.

No roteiro, a personagem chamada de Hermínia (o nome da atriz não foi divulgado) dirá: "Os últimos diretores eram corruptos. É cruel, mas este hospício era um depósito de gente. Nem todos eram doentes mentais, como se descobriu depois. Alguns pais internaram filhas até para impedir um casamento. Mas os diretores daqui mantinham os pacientes. À custa de dinheiro", revelará a psiquiatra.

Ela afirmará que fazia laudos, mas mesmo assim o antigo diretor mantinha os pacientes internados até essa denúncia ser feita: "Os pacientes foram libertados ou encaminhados a outras instituições. Depois do escândalo, o lugar não tinha condições de continuar recebendo novos pacientes. O Estado assumiu o controle. Hoje se tornou um manicômio judiciário", contará.

Imagens de Clara e Beatriz na clínica psiquiátrica vão voltar em flashback (foto de César Alves/TV Globo)

A volta de Nathalia Timberg - Patrick explicará que precisa saber sobre uma paciente que morreu na instuição, sua tia-avó Beatriz. "Eu estudei seu comportamento", comentará Hermínia. No roteiro, o autor Walcyr Carrasco pede a gravação de cenas com Nathalia Timberg que entrarão como "falsos flashbacks".

As sequências mostrarão como Hermínia era ligada a Beatriz. "Outros psiquiatras a examinaram. Todos que passaram por aqui, na verdade. Eu e outros médicos enviamos avaliações de sua tia para o antigo diretor. Todas estão arquivadas. Todas revogavam a interdição", revelará a médica.

"Por que ela foi mantida aqui?", indagará Patrick. "A neta dela, Fabiana, depositou muito dinheiro na conta do antigo diretor. Para dona Beatriz nunca sair daqui. O caso de dona Beatriz só não virou escândalo por si próprio próprio porque a neta abafou. O antigo diretor está preso. O último faleceu. Eu assumi a direção porque...", falará ela, de forma reticente.

O advogado vai querer saber se foi ela quem fez a denúncia. Ela falará sobre a amizade que fez com Beatriz e da revolta que teve ao voltar de férias e descobrir sua morte. "Aparentemente, outra interna, Clara Tavares, num gesto de desespero, entrou no caixão. E o caixão foi jogado ao mar. O corpo de sua tia estava escondido. Foi encontrado um tempo depois. Mas era tarde. Eu não pude suportar, uma mulher tão generosa, tão lúcida como dona Beatriz, morrer aqui, internada como louca. Não suportei saber que sua neta nem quis o corpo", dirá Hermínia.

Mais justiça - Ela confirmará que fez a denúncia diante de tanta monstruosidade e ficará feliz ao saber que Clara sobreviveu. "Era muito amiga de sua tia, a única entre as internas. Eu lamento não ter feito nada por ela", falará Hermínia. "Tudo tem sua hora certa. Agora pode fazer", avisará o criminalista. Com o testemunho dela, o advogado lutará também para provar que Renato (Rafael Cardoso) assassinou Beatriz e que Clara foi internada como vítima de uma armação de Sophia (Marieta Severo) para ficar com as esmeraldas em O Outro Lado do Paraíso.