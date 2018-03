O Outro Lado do Paraíso: resumo de 2 a 7 de abril

Sophia tenta matar Mariano a golpes de tesoura, Clara fica sem dinheiro após bloqueio de bens na Justiça

A novela O Outro Lado do Paraíso promete nesta semana. Sophia (Marieta Severo) tenta matar Mariano (Juliano Cazarré) a golpes de tesoura. O garimpeiro descobre os crimes da patroa e exige dinheiro, além da promessa que ela o deixe em paz com Lívia (Grazi Massafera). A vilã finge que concorda, pede um abraço e enfia a tesoura no ex.

Já Clara (Bianca Bin) ficará sem dinheiro, após Fabiana (Fernanda Rodrigues) e Renato (Rafael Cardoso) conseguirem na Justiça o bloqueio dos bens da mocinha. Patrick (Thiago Fragoso) socorre a amada.

Capítulo 139 - Segunda-feira

Beth se culpa ao descobrir que não poderá salvar a vida de Adriana e revela a Clara sobre seu vício. Diego diz que quer reatar com Melissa e Karina compreende. Juvenal pede ajuda a Cícero para procurar Desirée. Clara decide doar a Renan o dinheiro para a abertura da confecção da mãe e Renato conta a Fabiana e Orestes. O advogado decide entrar com uma liminar contra Clara para bloquear seus bens. Em crise de abstinência, Beth agride Clara e Patrick. Cido e Samuel descobrem que um traiu ao outro com Irene e Suzy. Caetana revela a Mariano que Sophia matou Agenor.

Capítulo 140 - Terça-feira

Caetana insinua que as mortes de Laerte, Vanessa e Rato estão ligadas a Sophia. Cido e Irene deixam a casa de Samuel. O juiz bloqueia os bens de Clara até que se resolva o processo movido por Fabiana e Renato. Valdo pede Ivanilda em casamento e ela se ofende. Desirée se recusa a ficar com Juvenal e Leandra diz que a moça está apaixonada. Estela não aceita o pedido de casamento de Amaro. Xodó pensa em presentear Cleo com uma esmeralda. Gael propõe ajudar Clara para recuperar a guarda de Tomaz. Mariano ameaça Sophia e ela revida. Xodó testemunha a ação sem ser visto.

Capítulo 141 - Quarta-feira

Xodó se desespera com o que viu. Beth sofre em crises de abstinência e implora ajuda a Clara. Nádia se oferece para ficar com Marquinhos e afirma a Bruno que ama o bebê. Sophia e Zé Victor queimam os pertences de Mariano para simular a fuga do garimpeiro. A Grande Mãe do quilombo tem um pressentimento. Mercedes e Cleo ouvem as vozes. Xodó é demitido do garimpo por conta da esmeralda que levou para presentear Cleo. Mercedes acolhe Xodó. Zé Victor chantageia Sophia.

Capítulo 142 - Quinta-feira

Sophia sela um acordo com Zé Victor. Lívia confessa a Gael que teme que algo tenha acontecido a Mariano. Amaro revela a Estela que há uma possibilidade de recuperar a visão, e exige que Sophia custeie sua operação. Beth revela a Henrique que teme não se recuperar a tempo de fazer a doação para Adriana. Nicolau faz o teste de compatibilidade com Adriana, mas o resultado é negativo. Juvenal pede Desirée em casamento. Mercedes abençoa Lívia e afirma que ela terá uma grande surpresa. Zé Victor inventa para Gael que Mariano fugiu e ele confronta Sophia.

Capítulo 143 - Sexta-feira

Gael afirma a Sophia que descobrirá a verdade sobre Mariano. Nádia convence Karina e sua família a deixar Marquinhos sob seus cuidados. Bruno confronta Nádia sobre sua discriminação contra Raquel. Miro, novo cliente do bordel, se encanta por Leandra. Embriagado, Zé Victor dá o dinheiro que ganhou de Sophia para Tônia. Clara pede que Patrick convença Adriana a receber Beth. Lívia descobre que está grávida. Jô afirma a Clara que precisa se afastar de Patrick para salvar a vida de Adriana.

Capítulo 144 - Sábado

Clara se aconselha com Beth sobre a proposta de Jô e decide procurar Adriana. Jô destrata Nicolau. Johnny e Maíra questionam Zé Victor sobre o paradeiro de Mariano. Samuel se aproxima de Ademir, e Suzy e Adinéia se incomodam. Estela acompanha Amaro ao hospital e Samuel o orienta a agendar a cirurgia o quanto antes. Karina e Diego se separam. Ela volta para a sua cidade e deixa Marquinhos com Diego. Sheila conquista Cícero. Clara mente para Patrick e garante que ama outro homem. Gael exige que Caetana lhe conte o que sabe sobre Sophia.