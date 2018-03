O Outro Lado do Paraíso: resumo de 26 a 31 de março

Entre os destaques, Fabiana e Renato se preparam para confrontar Clara; Gael oferece apoio à personagem de Bianca Bin

A próxima semana será movimentada em O Outro Lado do Paraíso, a novela das nove da Globo/TV Bahia. Entre os destaques, Gael (Sérgio Guizé) decide se unir a Clara (Bianca Bin) contra Sophia (Marieta Severo). Ele ouve uma conversa da mãe com Renato (Rafael Cardoso) tramando contra a ex e a avisa. Ela diz saber que o médico quer tirar seu dinheiro, conta a origem da fortuna e Gael se coloca a sua disposição.

Ainda nos capítulos da semana, Fabiana e Renato se preparam para confrontar Clara. Confira abaixo os resumos dos capítulos de 26 a 31 de março.

Capítulo 133 - Segunda-feira

Nádia, Gustavo e Diego acreditam que Karina mentiu sobre a paternidade do bebê, e a moça exige um exame de DNA. Renato avisa a Rafael que está voltando para Palmas e pede para alugar a antiga casa da mãe de Laura. Fabiana e Renato se preparam para confrontar Clara. Clara e Patrick visitam Adriana, que garante a Jô que só o advogado lhe daria motivos para lutar pela vida. Beth se embriaga por conta do desprezo de Adriana. Patrick afirma a Aura que não pode ser seu advogado. Sophia diz a Aura que Renato vai ajudá-las a provar que a médica é irmã de Clara. Renato chega a Palmas. Rafael estranha o comportamento de Fabiana. Zé Victor nega que tenha procurado Tônia. Cleo e Mercedes conversam sobre Diva. Desirée fala de seu passado para Juvenal. Nádia recebe o resultado do exame de DNA do bebê de Karina. Fabiana e Renato vão à casa de Clara.

Capítulo 134 - Terça-feira

Fabiana propõe um acordo a Clara, mas Patrick garante que elas se enfrentarão no tribunal. O resultado do exame de DNA do bebê de Karina e Diego é positivo e Nádia descobre que tem antepassados negros em sua família. Samuel dorme com Suzy e Cido passa a noite com Irene. Tônia insiste em ficar com Zé Victor. Zé Victor humilha Mariano. Estela leva Amaro até a mina para sentir uma esmeralda em sua mão. Estela aconselha Gael a lutar por seu amor. Diva e Túlio se despedem de Mercedes. Cleo começa a ouvir sons como sua avó. Samuel se aconselha com a Mãe do quilombo e afirma que gosta de Suzy e de Cido. Mercedes pede Josafá em casamento. Raquel diz a Bruno que só reatará com ele quando Nádia lhe pedir desculpas. Gael ouve a conversa de Renato e Sophia sobre Clara. Renato pede que Sophia separe Clara de Patrick. Gael oferece apoio a Clara.

Capítulo 135 - Quarta-feira

Gael afirma a Clara que a ajudará a recuperar a guarda de Tomaz e as minas de esmeraldas. Patrick sente ciúmes de Gael. Josafá se incomoda por Mercedes tê-lo pedido em casamento antes dele. Aura contrata Orestes para defendê-la. Mariano afirma a Lívia que enfrentará Sophia para ficar com a amada. Nádia cuida de seu neto, mas não admite que está gostando do bebê. Adinéia comemora com Suzy e Irene o sucesso de seu plano para afastar Samuel de Cido. Clara e Patrick trocam juras de amor. Sophia ameaça Lívia, que desabafa com Gael. Johnny garante a Mariano que gosta de Maíra. Josafá tenta reatar a conversa sobre se casar com Mercedes. Gael flagra Sophia e Mariano juntos.

Capítulo 136 - Quinta-feira

Gael e Mariano se enfrentam e Sophia tenta apaziguar. Clara pede ajuda a Josafá para o exame de DNA de Aura. Renato ameaça Laura e ordena que o teste de DNA de Aura deve ser positivo. Desirée insiste para que Juvenal lhe dê uma nova chance. Sophia humilha Estela, e Amaro beija a professora. Gael confronta Sophia. Mariano afirma a Lívia que descobrirá algo contra Sophia. Clara ajuda Josafá e Mercedes a planejar o casamento. Aguiar anuncia que Adriana precisará de um transplante. Laura desabafa com Rafael sobre a ameaça de Renato. Leandra flerta com Gael. Mariano desconfia que Caetana sabe algo sobre Sophia. O resultado do exame de DNA de Aura é negativo e Sophia se revolta contra Renato. Rafael termina a amizade com Renato. Henrique pede que Beth faça o teste de compatibilidade para doar um rim a Adriana. Renato e Fabiana contratam Orestes para processar Clara.

Capítulo 137 - Sexta-feira

Orestes garante a Fabiana e Renato que a causa contra Clara é favorável ao casal. Beth exige que, caso seja compatível com Adriana, sua doação para a filha seja mantida em segredo. Gael descobre que Sophia encomendou a morte de Vinícius na prisão. Gael revela a Lívia que viu Sophia e Mariano juntos. Mariano pede ajuda a Maíra para descobrir os segredos de Caetana. Sheila tenta se aproximar de Cícero, mas é rejeitada. Nádia cuida de Marquinhos. Adinéia, Suzy e Irene pedem conselhos a Nádia para separar Samuel e Cido de vez. Diego revela a Raul e Isabel que Melissa está no bordel. Renato diz a Samuel que colocará Clara na cadeia. Adriana afirma a Jô que não quer usar armadilhas para atrair Patrick. Renan se preocupa com Beth. Raul e Isabel resgatam Melissa do bordel. Gael procura Mercedes. Lívia termina o romance com Mariano.

Capítulo 138 - Sábado

Lívia aceita voltar para Mariano caso os dois deixem a cidade com Tomaz. Mariano é rude com Caetana e Leandra o ameaça. Mariano afirma a Johnny que precisa descobrir algo contra Sophia. Gael se revolta contra Sophia e Lívia tenta acalmar o irmão. Beth descobre que é compatível com Adriana e Aguiar marca os exames pré-operatórios. Chega o dia do casamento e Josafá fica nervoso com a demora de Mercedes. Todos se emocionam no casamento de Josafá e Mercedes. Mercedes faz um discurso em homenagem a Caetana. Diego comemora a volta de Melissa. Nádia se afeiçoa a Marquinhos e todos reparam em sua mudança. Zé Victor se irrita com Sophia. Sophia provoca Mariano. Diego pede a separação de Karina. Aguiar descobre que Beth é alcoólatra e afirma que ela não pode ser doadora.