O Outro Lado do Paraíso: resumo de 26 de fevereiro a 3 de março

Adriana sofre acidente de carro, Sophia arma uma emboscada para Rato e muito mais; confira destaques

26 FEV - Segunda-feira

Melissa decide aceitar a condição de Diego para manter o casamento. Patrick e Clara questionam Raquel sobre provas contra a idoneidade de Gustavo. Lívia revela a Gael que Sophia não é sua mãe biológica. Gael confronta Sophia. Raquel insinua que seu acidente foi forjado por Sophia e Gustavo, e orienta Clara e Patrick a recorrer a Bruno. Elizabeth tenta um novo contato com Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth pede que Patrick não fale com Clara sobre seu vício em bebida. Adriana discute com Renan e Nicolau por causa da mãe e acaba sofrendo um acidente de carro. Clara leva Laura para ver Mercedes, que faz uma oração para a menina. Mercedes alerta Clara sobre Adriana. Mariano propõe fugir com Lívia e Tomaz, e se prepara para vender a esmeralda gigante. Caetana alerta Leandra sobre Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro com Rato. Sophia arma uma emboscada para Rato.

27 FEV - Terça-feira

Sophia se livra do corpo de Rato. Caetana afirma a Leandra que Rato não irá mais a seu encontro. Xodó se declara para Cleo. Karina diz a Leandra e Caetana que o pai de seu bebê se casou com outra mulher. Melissa sofre por não se relacionar com Diego. Henrique chega ao hospital para ver Adriana e pede que avisem Elizabeth sobre o acidente da filha. Adriana rejeita a presença da mãe no hospital. Renato alerta Clara e Patrick sobre uma alteração em um dos exames de Adriana. Renan tenta confortar Elizabeth, que prefere se embriagar sozinha. Sophia finge procurar por Rato, e Xodó desconfia. Sophia pede que Zé Victor vigie Mariano e Valdo. O corpo de Rato é encontrado e Bruno assume o caso. Juvenal confessa a Estela que casará por medo da solidão. Samuel pede que Cido passe mais tempo com Suzy. Leandra é presa como suspeita da morte de Rato.

28 FEV - Quarta-feira

Leandra afirma que é inocente, mas Bruno a detém. Caetana pede para Maíra ligar para Clara. Patrick afirma a Maíra que vai ajudar Leandra. Josafá descobre que Cleo está trabalhando no bordel. Bruno interroga Leandra, e Patrick se apresenta como advogado da moça. Clara, Isabel e Raul aconselham Melissa a se divorciar de Diego. No bordel, todos comentam a morte de Rato e Cleo percebe o incômodo de Xodó. Melissa inicia o processo de divórcio de Diego. Isabel revela a Nádia que Diego não cumpriu suas obrigações conjugais. Leandra é libertada. Bruno e Patrick interrogam os garimpeiros e estranham a atitude de Xodó. Bruno procura Sophia.

01 MAR - Quinta-feira

Sophia consegue se esquivar das suspeitas de Bruno. Melissa sofre com a separação. Clara pede que Elizabeth a ajude a encontrar provas contra Gustavo. Elizabeth menciona o sócio misterioso do bordel e diz que Caetana é a chave. Adriana é hospitalizada e Renato e Rafael trocam olhares de preocupação. Mercedes estranha o comportamento de Josafá. Sheila e Karina repreendem Desirée por enganar Juvenal. Sheila sugere que Mariano leve Juvenal ao bordel para sua despedida de solteiro. Maíra deduz que o filho que Tônia espera é de Zé Victor. Radu se declara para Raquel. Nicolau visita Adriana no hospital e a advogada se incomoda. Elizabeth e Clara perguntam a Caetana se Gustavo é o sócio misterioso do bordel.

02 MAR - Sexta-feira

Caetana confirma a Clara e Elizabeth que Gustavo é o sócio misterioso do bordel. Zé Victor exige de Renato informações sobre o paradeiro de Tônia. Adriana é rude com Nicolau, e Henrique se desculpa pela filha. Bruno conta a Nicolau que decidiu se entender com Tônia, por conta de seu filho. Mariano, Valdo e Amaro combinam a venda da esmeralda gigante. Todos na cidade comentam a separação de Melissa e Diego, e Nádia se desespera com as fofocas. Clara leva Zé Victor até a casa de Bruno. Zé Victor anuncia a Bruno, Nádia e Gustavo que o filho de Tônia é dele. Lívia se prepara para fugir com Mariano e Tomaz acaba comentando com Gael. Bruno expulsa Tônia de casa. Bruno conta a Raquel sobre seu divórcio, mas a juíza afirma que é tarde demais para reatar o romance. Renan se declara para Elizabeth. Clara, Renato e Patrick armam contra Gustavo.

03 MAR - Sábado

Clara afirma que acabará com Gustavo. Elizabeth pede que Renan a ajude a se reaproximar de Adriana. Adriana desconfia dos novos pedidos de exames médicos e pressente que há algo errado com sua saúde. Raquel revela a Bruno que está envolvida com Radu. Mariano, Valdo e Xodó estranham a presença de Sophia na mina. Sophia pede que Zé Victor vigie Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com a esmeralda gigante. Estela estranha o desânimo de Juvenal com seu casamento. Renan pressiona Jô para lhe dar o dinheiro prometido para a grife de Elizabeth. Patrick garante a Elizabeth que Renato não é boa companhia para Clara. Clara sai para jantar com Renato. Juvenal descobre que Desirée trabalha no bordel. Zé Victor flagra Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. Mariano, Lívia e Tomaz fogem. Sophia denuncia Lívia pelo sequestro de Tomaz.