O Outro Lado do Paraíso: resumo de 7 a 14 de abril

A semana será agitada na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo. Jô (Bárbara Paz) vai deixar a máscara cair. Ao saber que pode doar um rim para Adriana (Julia Dalavia), a madrasta se recusa e afirma nunca ter suportado seu casamento com Henrique (Emílio de Mello), muito menos a enteada. Beth (Gloria Pires) lhe dá uma bofetada.

Resumos dos próximos capítulos de O Outro Lado do Paraíso

Capítulo 144 – Sábado, 7 de abril

Clara se aconselha com Beth sobre a proposta de Jô e decide procurar Adriana. Jô destrata Nicolau. Johnny e Maíra questionam Zé Victor sobre o paradeiro de Mariano. Samuel se aproxima de Ademir, e Suzy e Adinéia se incomodam. Estela acompanha Amaro ao hospital e Samuel o orienta a agendar a cirurgia o quanto antes. Karina e Diego se separam. Ela volta para a sua cidade e deixa Marquinhos com Diego. Sheila conquista Cícero. Clara mente para Patrick e garante que ama outro homem. Gael exige que Caetana lhe conte o que sabe sobre Sophia.

Capítulo 145 – Segunda-feira, 09 de abril

Caetana despista Gael sobre sua conversa com Mariano. Gael afirma a Leandra que ama Clara. Patrick fica desolado com a separação de Clara. Fabiana sugere a Renato que proponham um novo acordo à rival. Samuel sente saudades de Cido. Clara desabafa com Beth sobre sua situação com Patrick. Beth garante a Clara que conseguirá salvar Adriana. Henrique cobra que Jô faça o teste de compatibilidade com Adriana. Gael acredita que tem uma chance de reatar com Clara. Adriana conforta Patrick. Amaro marca sua operação, custeada por Gael. Bruno exige que Nádia peça perdão a Raquel pelas ofensas do passado. Melissa e Diego decidem se casar novamente. Raquel perdoa Nádia. Gael pede ajuda a Mercedes. Mercedes orienta Xodó a revelar tudo o que sabe sobre Sophia.

Capítulo 146 – Terça-feira, 10 de abril

Mercedes afirma que Xodó deve contar o que sabe a Gael. Samuel flerta com um entregador de pizza e Suzy e Adinéia se incomodam. Raquel marca um encontro com Bruno e Odair provoca o rapaz. Nádia se decepciona com a performance de Odair. Amaro faz a cirurgia e Estela torce para que ele recupere a visão. Gael desconfia da proximidade entre Sophia e Zé Victor. Zé Victor ameaça Sophia. Mercedes desenvolve o dom de Cleo, que começa a ouvir as mesmas vozes que a avó. Xodó pede para conversar com Gael. Lívia conta para Tomaz sobre sua gravidez. Cícero convida Sheila para morar em sua casa e se declara para a moça. Caetana e Leandra insistem para que Desirée revele seu segredo a Juvenal. Raquel confessa a Bruno que tem dúvidas sobre o que sente por ele. Patrick sugere a Clara negar a proposta de acordo feito por Fabiana e Renato. Xodó diz a Gael que Sophia é uma assassina.

Capítulo 147 – Quarta-feira, 11 de abril

Gael se desespera e Xodó afirma que Mariano está morto. Clara teme a estratégia de Patrick para ganhar seu processo. Radu tenta se aproximar de Raquel. Xodó revela a Gael tudo o que viu na noite do assassinato de Mariano. Raquel aconselha Clara a aceitar o acordo proposto por Fabiana. Mercedes abençoa Gael. Beth visita Adriana, mas é hostilizada pela filha. Beth pressiona Jô a fazer o teste de compatibilidade com Adriana. Jô descobre que é compatível com Adriana, mas se recusa a doar seu rim. Henrique e Beth rechaçam Jô. Gael encontra o brinco de Mariano nos pertences de Sophia e comprova o relato de Xodó sobre sua mãe.

Capítulo 148 – Quinta-feira, 12 de abril

Gael revela a Lívia tudo o que descobriu sobre Sophia. Renato anuncia que Adriana tem pouco tempo de vida. Beth confronta Jô, que afirma a Henrique que nunca suportou seu casamento e sua família. Beth garante a Henrique que salvará Adriana. Johnny diz a Maíra que deseja denunciar o desaparecimento de Mariano à polícia. Caetana insinua a Leandra que Mariano pode ter morrido. Zé Victor chantageia Sophia. Patrick viaja e conclui que Clara e Gael estão juntos. Amaro fica desolado ao não recuperar sua visão, mas Estela o incentiva a não perder as esperanças. Bruno investiga o desaparecimento de Mariano e procura Lívia. Adriana descobre que Jô foi embora e Nicolau a conforta. Beth pressiona Aguiar a aceitar sua doação a Adriana. Gael confessa a Bruno que Sophia tirou a vida de Mariano.

Capítulo 149 – Sexta-feira, 13 de abril

Bruno afirma a Gael que ele conseguirá as provas contra Sophia, mas que ainda não pode denunciá-la. Samuel autoriza o transplante para Adriana e Beth pede que seu nome não seja mencionado. Samuel tem um encontro às escondidas com Cido, e Suzy e Adinéia desconfiam. Renan apoia Beth. Gael sai com Clara. Miro volta ao bordel para ver Leandra e é generoso com ela. A Mãe do quilombo cuida de uma pessoa misteriosa. Leandra e Caetana pressionam Desirée a ser verdadeira com Juvenal. Estela não aceita o pedido de casamento de Amaro , mas diz que vai manter a amizade. Beth faz os exames para o transplante e Henrique se emociona. Patrick procura Hermínia no hospital psiquiátrico em que Clara esteve internada com Beatriz.

Capítulo 150 – Sábado, 14 de abril

Hermínia revela a Patrick as falcatruas envolvendo a internação e morte de Beatriz no hospital psiquiátrico. Patrick conta a Hermínia que Clara está viva. Raquel diz a Clara que decidiu ir até o quilombo se consultar com a Grande Mãe e pede à amiga que a acompanhe. Sophia e Zé Victor despistam Bruno sobre o desaparecimento de Mariano. Bruno pede a Gael para apresentá-lo à testemunha do assassinato. Juvenal se prepara para receber Desirée em sua casa, e Sheila se preocupa. Nádia afirma a Gustavo que entrará com o pedido de divórcio. Renan teme a cirurgia de Beth. A Grande Mãe incentiva Raquel a casar com Bruno. Xodó confessa ao delegado o que sabe sobre Sophia e Zé Victor. A Grande Mãe cuida de Mariano, que se recupera no quilombo.