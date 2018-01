'O Outro Lado do Paraíso': Samuel assume que é gay e conta a mãe que vai morar com Cido

Psiquiatra teve sua sexualidade revelada pela ex-mulher na frente de todos do hospital

'O Outro Lado do Paraíso' continua tendo reviravoltas a cada capítulo. Depois de ser o seu segredo revelado para toda a cidade, o psiquiatra Samuel (Eriberto Leão) resolve assumir sua sexualidade e vai morar com um rapaz.

Samuel vai convidar Cido para morar com ele nesta segunda-feira (15) e em seguida vai contar a novidade para a mãe.

Ele vai tomar a decisão depois de conversar com a Mãe do Quilombo (Zezé Motta) e chega em casa para contar a novidade à mãe, Adinéia (Ana Lucia Torre). "Eu vou para um apartamento de dois quartos", diz o médico. Adineia diz que não está entendendo.

"Vou morar com um rapaz", explica, então o psiquiatra. A mãe reage: "Ahnnn, vou desmaiar. (...) Não vou desmaiar. Vou ter um enfarte", sofre Adinéia.

Revelação

No capítulo de sábado (13), a ex-mulher do médico, Suzy (Ellen Rocche) surtou e contou a todos no hospital que o marido é gay. A revelação aconteceu logo após ela flagrar Samuel vestido de mulher em quarto com Cido.

Veja a cena