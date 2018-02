O Outro Lado do Paraíso: separada, Melissa trabalha como prostituta

Após fim de casamento, o filho de Nádia (Eliane Giardini) paga para fazer sexo com a ex-mulher no bordel

Os próximos capítulos da novela O Outro Lado do Paraíso vão trazer uma reviravolta no destino de Melissa (Gabriela Mustafá). Separada de Diego (Arthur Aguiar) por ele se recusar a fazer sexo, a jovem decidirá trabalhar como prostituta no bordel de Pedra Santa para perder virgindade de qualquer forma. As informações são do site Notícias da TV. Antes, Melissa chegará a ter um breve envolvimento com Amaro (Pedro Carvalho), cego após uma explosão nas minas de esmeraldas. As cenas estão previstas para serem exibidas a partir de 23 de março.

Diego se casará com Karina (Malu Rodrigues) por causa da gravidez dela, mas não deixará de frequentar o prostíbulo. Em uma das visitas, ele reencontrará a ex-mulher: "Eu nunca esperei te encontrar aqui, Melissa. Nunca". "Você dizia que eu era como um vaso de cristal. Que não podia me tocar, porque eu ia quebrar. Sabe, agora muitos homens me tocaram", rebaterá Melissa. "Dói ouvir isso", afirmará o filho de Nádia (Eliane Giardini). A morena desabafará: "Diego, você casou com uma moça que saiu deste bordel. É com ela que você quis ficar". "Ela tá esperando um filho meu", alegará o geólogo.



Melissa dirá que não engravidou do ex-marido porque ele negou sexo. "Eu te achava tão pura. Achava que ia fazer algo sujo se te tocasse", justificará o irmão de Bruno (Caio Paduan). "Agora pode me tocar, não é? Já pagou adiantado", dirá a jovem. Diego, então, se tornará cliente da ex e passará a pagar pelas noites com Melissa: "É verdade, agora você não é a mesma. Eu posso te tocar".

Nádia obrigará Diego a casar com Karina para provar que o filho não é impotente. Porém, a dondoca ficará chocada no momento do nascimento da criança. Isso porque o bebê nascerá negro. A revelação virá logo depois de a mulher de Gustavo (Luís Melo) reprovar novamente o relacionamento de Bruno e Raquel (Erika Januza): "Me prenda, se quiser. Não quero netos torradinhos. Minha família é branca e vai continuar branca".

Vestido e casamento de Melissa e Diego

Antes de trabalhar como prostituta, Melissa sobe no altar com Diego acreditando que terá um casamento dos sonhos, mas a felicidade dela dura pouco. A atriz Gabriella Mustafá se emocionou ao vestir-se de noiva para o casamento de sua personagem. O modelo é assinado pela estilista Carol Nasser. No casamento, Diego não terá vontade de se relacionar sexualmente com ela porque a vê como uma santa. Melissa pedirá o divórcio e espalha para a cidade inteira que o marido é impotente. Separada, a jovem chega a ter um affair com Amaro, mas decidida a perder a virgindade de qualquer maneira, ela acaba indo trabalhar no bordel de Leandra (Mayana Neiva)."Ele leva um choque ao ver aquela que considerava pura e imaculada, ali entre as prostitutas. E só assim eles transam", contou Gabriella ao site OFuxico, num intervalo de gravação da cena em que gravava a separação do casal.

O Outro Lado do Paraíso: vestido de noiva de Melissa

(Foto: Divulgação/TV Globo/ Raquel Cunha)

Explosão matará garimpeiro e deixará Amaro cego

Em março, uma tragédia vai abalar a vida de Amaro (Pedro Carvalho). Uma explosão mata um garimpeiro, Mané (André Junqueira), deixa outros quatro soterrados e faz o português ter os olhos atingidos por uma grande pedra e perder a visão. Segundo o colunista de TV Daniel Castro, as cenas irão ao ar a partir do 16 de março e a essa altura, o noivo de Estela (Juliana Caldas) já terá rompido o relacionamento com a filha de Sophia (Marieta Severo).

Amaro (Pedro Carvalho) ficará cego após explosão de mina, na novela O Outro Lado do Paraíso

(Foto: Divulgação/TV Globo)

Em busca de sobreviventes, Mariano (Juliano Cazarré) conduz uma operação de resgate com o apoio de Gael (Sergio Guizé). Ao mesmo tempo em que entrega plano da mãe, o ex-marido de Clara (Bianca Bin) bate de frente com a matriarca para dar ajuda a todos aqueles que colaborarem no salvamento. O irmão de Lívia (Grazi Massafera) manda que alimentos sejam comprados, ambulâncias contratadas para ficarem de plantão na mina e que a empresa assuma os gastos com despesas médicas envolvendo os sobreviventes. Isso deixa Sophia nervosa. Durante as buscas, Mariano encontra e retira do garimpo o corpo de Mané.

A explosão da mina deixa Valdo (Alexandre Rodrigues) sem condição de andar e com a perna torta. Enquanto isso, Xodó (Anderson Tomazini) está com vários hematomas e o ex-noivo de Estela, alvo constante de humilhações da mãe, com sangue na vista. Já Johnny (Bruno Montaleone), irmão de Mariano, tem mais sorte e é o menos ferido no acidente. "E comigo, que está a acontecer?", pergunta Amaro. "Saiu sangue, Portuga. Machucou o olho", responde Xodó. "É verdade. Estou na mais absoluta escuridão", conclui o português. "Botei uma venda pra estancar o sangue. Agradece a Deus que tá vivo", diz o garimpeiro.

Em um primeiro momento, a cegueira de Amaro não será diagnosticada como temporária ou definitiva. "Onde é que a gente tá?", pergunta Johnny. "Numa das galeria. Tá muito escuro pra saber. Tem uma parede de pedra aqui. Nós tamos preso", nota Valdo. Ele, Johnny, Amaro e Xodó passam a lutar pela sobrevivência, enquanto outros homens, do lado de fora da mina, tentam achar os sobreviventes.

Clara desmascara Renato

Na outra ponta da trama das nove, o médico vai se aliar à Sophia. E quase ao mesmo tempo é desmascarado por Clara, que o abandona no altar. A reviravolta na novela acontecerá no próximo mês, e a protagonista vai descobrir que o par romântico, na verdade, esteve por trás das grandes tragédias da sua vida, incluindo a morte de seu pai.Parece louco, né? Mas faz todo sentido. E tudo isso é motivado pelas esmeraldas.

A história é revelada pela coluna Na Telinha, do Jornal Extra. A revelação vai acontecer no dia do casamento de Clara e Renato. Antes da cerimônia, a noiva abre uma gaveta para pegar o rosário que Elizabeth fez e encontra uma antiga pasta do pai, que ela nunca tinha mexido antes. Ao abrir, Clara encontra uma foto de Renato com seu pai, além de notas fiscais de explosivos.

Ainda assim, ela resolve ir ao casamento. Na hora do esperado 'sim', a noiva surpreende e diz 'não' e completa: 'você quis me matar'. Em casa, Renato pergunta porque ela mudou de ideia. "Eu quero saber os motivos. Fui humilhado, em frente a toda cidade. Por que fez isso, Clara, se eu sempre te dei todo meu amor? Por quê?", indaga o médico.

Novas pistas levarão Clara a ter certeza de que seu noivo tentou matá-la no passado

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Clara, então, surpreende e pede que Patrick traga a pasta com os documentos do pai, e diz que ele tentou matá-la. Renato se faz de desentendido e diz que quer saber como ela concluiu isso.

A noiva diz que sempre acreditou que ele não tinha interesse nas esmeraldas, até ver a foto dele com o pai. "Achei essa foto aqui, na pasta. Você com meu pai", diz, o que comprova que Renato já sabia da existências das esmeraldas antes de conhecê-la. "Ele já conhecia o pai e tem mais aqui essas notas, recibos...mostre, Patrick", pede Clara, revelando notas fiscais em nome de Renato. "Era você quem comprava os explosivos que mataram meu pai. Meu pai estava certo que no terreno tinha uma mina de esmeraldas", mostra a milionária.

Apesar de tentar se defender, ele acaba confessando que conhecia o pai de Clara. "Tá bem. Eu sabia. Teu pai, Jonas, era caminhoneiro. Me contou que na terra onde vivia tinha esmeraldas. A gente fez uma combinação...Eu ajudava com os explosivos. Se ele encontrasse um bom veio, a gente dividia. Que crime tem nisso?", minimiza. "Por que nunca disse que conheceu meu pai?", retruca Clara.

Renato ainda tenta disfarçar e diz que se apaixonou por Clara. "Eu não quis chegar falando das esmeraldas. E logo que cheguei, descobri outras duas pedras preciosas. Teus olhos. Eu gostei de você, à primeira vista", diz o médico.

Ele continua tentando enganar a milionária. "Reconheço, a primeira mentira puxa outras. Depois de um tempo, eu não podia voltar atrás, contar que tinha conhecido teu pai. Mesmo porque eu sabia do amor que cê tinha por ele. De como sofria por ele ter morrido com explosivos. Eu ajudei a comprar os explosivos sim. Ele acertava as contas cada vez que a gente se encontrava. Quando a Sophia descobriu as esmeraldas, quis me certificar. Eram realmente esmeraldas. Em tudo isso, que eu fiz de errado? Acredita em mim, Clara, eu te amo", diz.

Hospício

Mas chega um momento que Renato não tem mais para onde fugir e Clara o coloca completamente contra parede, ao afirmar que Lívia chegou a alertá-la das reais intenções de Renato, quando disse que ele queria ter a guarda de Tomaz (o caminho mais rápido para ter as esmeraldas).

"Você insistia que a minha última vingança seria tomar as minas de esmeraldas da Sophia. A Lívia esteve aqui antes. Ela me alertou, mas eu só juntei as peças quando vi as notas fiscais dos explosivos. Ela me disse que você queria a guarda do Tomaz. Que casou com ela para conseguir a guarda e ter o controle das esmeraldas. Tomaz fazia parte do seu plano. Por isso quis me matar. Quando vi a foto de você com meu pai, as notas dos explosivos, o Patrick conseguiu o telefone do hospício e ligou para lá. Apresentou-se como advogado e fez uma pergunta simples. Eu não sei como não fiz essa pergunta antes", diz.

Clara diz então que todos os médicos que trabalham no hospício onde ela ficou internada são informados que os pacientes quando morrem tem os caixões jogados ao mar. Para quem não acompanhou a primeira parte da novela, Renato chegou a trabalhar no hospício e prometeu ajuda a Clara, mas, na verdade, quis matá-la.

Crimes

Renato fica tenso e Clara dispara: "Você estava casado com a Lívia e sabia que mais cedo ou mais tarde, os dois, juntos, iriam conseguir a guarda do Tomaz. Mesmo que não conseguisse, a Lívia é herdeira das esmeraldas, o Gael nunca foi bom em negócios. Um dia as esmeraldas viriam para você. Mas então...você descobriu que eu estava viva. Você sabia que um dia, eu poderia voltar. Eu, a verdadeira mãe do menino. Eu poderia tomar as minas de esmeraldas. E você resolveu impedir que isso acontecesse".

Renato casou com Lívia, que seria a herdeira das esmeraldas

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Sem saída, o médico confessa que teve a intenção de matá-la e revela que teve a ajuda de Sophia para conseguir concretizar o plano. Nessa hora, aparece um flashback com uma conversa entre o médico e a ex-sogra. Na conversa, Sophia diz que Clara nunca vai sair do hospício, mas Renato pergunta da possibilidade de ela receber alta ou que Gael descubra que Clara está internada lá.

"Sophia, eu só preciso que controle a Lívia, e me ajude a conseguir emprego naquele hospício". "Tenho muitos contatos. Conseguir o emprego será fácil. Promete se livrar da Clara?", pergunta Sophia.

De volta ao tempo atual, Renato começa a se revelar e confessa que também foi responsável pela morte de Beatriz (Natália Timberg). "Tão velha, não é? Foi só dar os remédios errados", ironiza. Nessa hora, Patrick se revolta e parte para cima dele.

Gael aparta a briga e diz que Renato pode ser preso pela morte da idosa. Mas o médico afirma que nunca será descoberto. Com que provas? Ela tomou remédios legais, e a essa altura o corpo tá no fundo do mar. Nunca vão achar nada contra mim e você, grande advogado, sabe disso", diz.

Desmascarado, Renato confessa todos os seus planos:

"O resto vocês já sabem. Eu botei a Clara no caixão. Só nunca imaginei que ela ia se livrar. Mas quando você voltou, Clara, e ainda mais rica, eu sabia que seria questão de tempo pra você tomar a guarda do menino. Me aproximei. Ajudei nas vinganças...pra você ter confiança em mim. E se não fosse essa maldita pasta, que eu nem imaginava que existia, agora a gente ia tar casado", revela.

Para encerrar a conversa, Clara faz a pergunta crucial: "Você ia conseguir tudo. Diga. Depois de casado comigo, com a guarda do meu filho...e o controle das minas das esmeraldas, que você ia fazer? Qual era o seu plano?". E o médico responde: "Te matar". Depois de tudo isso, Clara manda Renato sair de sua casa, mas ainda é ameaçada. "Nossa história não terminou. Aguarde por mim", afirma o agora ex-noivo.

Apesar de toda revelação, Clara diz que já se sente vingada dele. "Eu é que tenho uma coisa para dizer, Renato. Não vou tentar mais nada contra você. Estou vingada. Viveu a vida toda para ser dono das esmeraldas. Mas nunca vai conseguir. Vou ter meu filho de volta e as esmeraldas serão minhas. Essa é minha vingança", garante. Muitas emoções, heim?

Clara desmascara Renato no altar

(Foto: Reprodução/TV Globo)