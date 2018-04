O Outro Lado do Paraíso: Sophia cai em armadilha de Clara e é presa

'Mãos de Tesoura' é pega quando tenta assassinar Caetana; cena vai ao ar dia 28



Clara (Bianca Bin) vai preparar uma armadilha para colocar Sophia (Marieta Severo) na cadeia em O Outro Lado do Paraíso. A vingativa conseguirá descobrir sobre o passado criminoso da vilã após pressionar Caetana (Laura Cardoso), e será a própria ex-dona do bordel que ajudará a prendê-la. A mãe de Gael (Sergio Guizé) será flagrada quando estiver prestes a dar uma tesourada para matar a veterana prostituta

A cena mais esperada pelo público está prevista para ir ao ar em 28 de abril, 13 dias antes do último capítulo, e a armadilha para colocar a "mãos de tesoura" na cadeia começará a ser traçada no capítulo do dia 11. Xodó ((Anderson Tomazini) revelará a Gael que a mãe dele matou Rato (Cesar Ferrario) e supostamente Mariano (Juliano Cazarré).

A essa altura da trama, ela já terá dado tesouradas no amante e o enterrado vivo. O garimpeiro vai se recuperar longe de todos, no quilombo, com a ajuda da Mãe (Zezé Motta).

Gael vai tirar a história a limpo, encontrará o brinco de Mariano no cofre de Sophia e terá a certeza de que Xodó está dizendo a verdade. Ele denunciará a própria mãe, mas Bruno (Caio Paduan) o orientará a manter tudo em segredo. Dirá que fará uma investigação para conseguir provas.

Clara contará com ajuda de Gael e Patrick (foto/divulgação/TV Globo)

A prisão da serial killer, no entanto, começa a se desenhar quando Clara e Patrick (Thiago Fragoso) se envolverem investigação. A mocinha será incubida de descobrir o que Caetana sabe sobre a dona do garimpo e o que teria motivado Mariano a peitá-la e, consequentemente, sumir do mapa.

"Todos os crimes que aconteceram. Todos. Eu sou a culpada. Foi por causa da minha língua grande. Primeiro foi o Laerte [Raphael Vianna]. Encontrei com ela. A Sophia fingiu que não me conhecia", dirá a senhora.

Um flashback mostrará a sequência em que as duas se esbarraram em um bar. "Mas ela foi ingrata. E eu contei do Agenor. Ela matou esse homem. A Sophia era quenga. Trabalhava comigo. Ela era suspeita, a polícia veio atrás. Ela me implorou ajuda de joelhos. Eu disse que ela tava comigo na hora do crime", contará Caetana, dizendo que o segurança apareceu morto depois, como o tal Agenor, que foi assassinado no passado. "Tanto tempo que ela nem pode mais ser presa por esse crime", falará a cafetina.

i Caetana chantageia Sophia e a madame tenta desferir tesouradas na cafetina (foto/TV Globo/divulgação)

Clara perguntará se Vanessa (Fernanda Nizzato) também foi vítima de Sophia. "Com essa não falei, não. Mas eu suspeito de que ela deve ter visto quando a Sophia matou o Laerte, porque dizia que ia ficar rica", dirá a personagem de Laura Cardoso.

Caetana vai relatar ainda que Rato morreu depois de prometer vida boa a Leandra (Mayana Neiva) e que Mariano desapareceu após ela revelar tudo o que acabara de contar a Clara.

O flagra - Para pegar Sophia no flagra, Patrick, Gael, Clara e Bruno vão armar para que Caetana faça uma falsa chantagem e entre na mira de Sophia. Eles vão se esconder na cozinha do prostíbulo para aguardar a chegada da assassina.

Caetana verá Sophia chegar e dirá : "Cê veio". "Nós combinamos, querida", responderá a madame. "O dinheiro?", perguntará a cafetina. "Está aqui", falará Sophia, colocando a mão dentro da bolsa. "Mas não é só dessa vez. Vai me pagar sempre que eu quiser. Pagar pelo meu silêncio", dirá Caetana. "Eu tenho certeza de que a partir de agora, a senhora vai ficar em silêncio, dona Caetana, querida. Silêncio pra sempre", sussurrará a assassina.

Ela tirará a tesoura e erguerá o braço para enfiar o objeto na chantagista. Caetana gritará. Bruno, dois policiais, Patrick, Clara e Gael aparecerão de diferentes lados, cercando as duas. "Tá presa, dona Sophia. Tá presa em flagrante por tentativa de assassinato", afirmará Bruno.

O capítulo de 28 de abril terminará deixando o suspense do que vai acontecer para o dia 30, data em que O Outro Lado do Paraíso entrará na sua penúltima semana.