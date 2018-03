O Outro Lado do Paraíso: Sophia é presa ao tentar matar Caetana com tesourada

Serial killer será presa em flagrante após uma emboscada

Sophia (Marieta Severo) cairá em uma emboscada e será presa em flagrante em O Outro Lado do Paraíso. A assassina estará com a tesoura nas mãos para golpear Caetana (Laura Cardoso) quando Bruno (Caio Paduan) lhe dará voz de prisão. A armadilha para colocar a "mãos de tesoura" na cadeia começará a ser traçada no capítulo do dia 11, mas a cena mais esperada pelo público está prevista para ir ao ar em 28 de abril, 13 dias antes do último capítulo.

Leia também:

O Outro Lado do Paraíso: resumo de 26 a 31 de março

Xodó (Anderson Tomazini) revelará a Gael (Sergio Guizé) que a mãe dele matou Rato (Cesar Ferrario) e supostamente Mariano (Juliano Cazarré). A essa altura da trama, ela já terá dado tesouradas no amante e o enterrado vivo. O garimpeiro vai se recuperar longe de todos, no quilombo, com a ajuda da Mãe (Zezé Motta).

Gael vai tirar a história a limpo, encontrará o brinco de Mariano no cofre de Sophia e terá a certeza de que Xodó está dizendo a verdade. Ele denunciará a própria mãe, mas Bruno (Caio Paduan) o orientará a manter tudo em segredo. Dirá que fará uma investigação para conseguir provas.

A trama só vai se avançar rumo à prisão da serial killer quando Clara (Bianca Bin) e Patrick (Thiago Fragoso) entrarem na investigação, no dia 23. A mocinha será incubida de descobrir o que Caetana sabe sobre a dona do garimpo e o que teria motivado Mariano a peitá-la e, consequentemente, sumir do mapa. Mercedes (Fernanda Montenegro) é quem vai convencer a cafetina a encontrar Sophia para chantageá-la. Patrick, Gael, Clara e Bruno vão armar tudo em detalhes e Sophia finalmente será presa em flagrante por tentativa de assassinato.