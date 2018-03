O Outro Lado do Paraíso terá outra passagem de tempo; veja o que muda

Será mostrado o crescimento da barriga de Suzy, Estela cuidando de Amaro e Clara aparecerá brincando com o filho

Em seus capítulos decisivos, a novela O Outro Lado do Paraíso passará por uma passagem de tempo na noite desta terça-feira (20). Segundo a TV Foco, vários acontecimentos marcarão o decorrer dos meses, nos quais várias mudanças acontecerão e serão mostradas em uma espécie de clipe.

No episódio do dia, será mostrado o crescimento da barriga de Suzy (Ellen Rocche), Estela (Juliana Caldas) cuidando de Amaro (Pedro Carvalho) - que fica cego após o desabamento da mina, e dando aulas aos garimpeiros e prostitutas do bordel. Clara (Bianca Bin) aparecerá brincando com o filho e com o avô.

Nesse momento, ela será observada por uma assistente social e Cleo (Giovana Cordeiro) aparecerá com Xodó (Anderson Tomazini), no bordel de Pedra Santa. As barrigas de Karina (Malu Rodrigues) e Tônia (Patrícia Elizardo) também crescem, e Nádia (Eliane Giardini) cuida da nora.

Fabiana recebe proposta de casamento de Renato

Raquel (Erika Januza) se envolve com Radu (Thiago Tomé), Nicolau (Alejandro Claveaux) se aproxima de Adriana (Julia Dalavia), enquanto Lívia (Grazi Massafera) e Mariano (Juliano Cazarré) continuam se encontrando. Renato (Rafael Cardoso) segue convivendo com Fabiana (Fernanda Rodrigues).

Suzy não deixa ninguém, além de Samuel, acompanhar o nascimento da menina

Nádia entra em um relacionamento com Odair (Felipe Titto), Desireé (Priscila Assum) insiste em Juvenal (Anderson Di Rizzi) e Patrick passeia com Clara. Capítulos depois, grandes mudanças acontecerão, como a chegada da filha de Mercedes (Fernanda Montenegro) e o nascimento da filha de Suzy.

Dessa forma, Cido começa a se sentir excluído da família de Samuel. Gael convida Clara para jantar. Beth afirma a Clara que Gael a ama, e Renato propõe se casar com Fabiana em troca de metade do dinheiro que pretende tirar de Clara. Grandes acontecimentos marcarão esses nove meses.