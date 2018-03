O país do futebol e da impunidade

O Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país da impunidade.



É onde se respira o esporte bretão nas esquinas, ônibus, carros, aviões. Nas barbearias gourmet ou de bairro. Tomando vinho, cerveja ou cachaça. É o futebol e seus clubes que inspiram nomes de estabelecimentos e de batismo dos herdeiros: Edson, Romário, Ronaldo e Neymar. Roberto, Mário Sérgio, André e Nonato.



E também onde ladrão de galinha apodrece na cadeia, enquanto o dono da mala “comanda” a nação. Onde basta ter um bom advogado, ter um ministro como padrinho de casamento, um amigo procurador, um interesse, um patrocínio aqui e ali, uma mão amiga e, no máximo, se passa uma noite na cadeia de verdade. Porque até os que ficam por lá, no dia seguinte, ganham queijos especiais e até a chave da jaula.



O futebol e a impunidade vivem se encontrando nos tribunais desportivos da vida. A última paquera, na terça, no TJD/BA, gerou uma espécie de namoro escondido. Parece que são só amigos, mas, no fundo, nos cinemas, na “night”, estão firmes e fortes.



Faltam seis partidas, no máximo, para o que o Campeonato Baiano acabe, se é que ele vai acabar. Seis jogadores punidos pelo TJD tiveram suspensão maior do que esse número. Mas, por uma escolha própria, o relator do caso resolveu descartar o uso do Código Disciplinar da Fifa, que poderia ser utilizado para converter as penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) de jogos em dias.



Apenas um dos punidos com mais de seis jogos, o zagueiro Rodrigo Becão, do Bahia, tem contrato para 2019. Assim, é possível que seja o único a, efetivamente, cumprir a pena total.



Os clubes ainda podem requerer efeitos suspensivos, as penas podem diminuir em outros julgamentos e, no fim de tudo, é provável que virem algumas cestas básicas doadas a instituições de caridade.



Nada contra a doação, que deveria ser incentivada por uma política social institucional das entidades esportivas, mas a função da Justiça ao punir é criar uma sensação de resposta à sociedade da condenação de uma punição exercida

pelo infrator. É de bom Direito que se faça com que o condenado cumpra sua sentença de maneira mais objetiva possível, sem possibilidade de escapadas e/ou jeitinhos de reduzi-la. É quase o mesmo que ocorre quando um condenado a 30 anos de reclusão por homicídio, deixa a cadeia por ter cumprido 1/6 da pena. Qual a sensação da sociedade?



É parte da teoria do Direito que sem a pena, conclui-se que não há ilicitude do ato. Ou seja, a ausência do cumprimento da sanção imposta, neste caso, passará à sociedade e também aos condenados a sensação de que as agressões do Ba-Vi não tiveram a gravidade que, efetivamente, tiveram.



Assim, a Justiça Desportiva acaba por entrar na mesma seara da Justiça comum, que me parece atenuar os crimes cometidos com motivações futebolísticas, quando isso deveria ser, na verdade, um agravante: motivo fútil.

E assim seguiremos educando atletas como se as leis não existissem para regular suas condutas, mas como um pai ou mãe conivente com a falta de educação que seus filhos demonstram.

*Ivan Dias Marques é subeditor do Esporte e escreve às sextas-feiras