O PIB e o novo enigma baiano

Os números do PIB da Bahia em 2017 demonstram que a economia baiana retomou o crescimento econômico, mas está sendo puxada para trás por alguns setores. Conforme adiantou esta coluna, o PIB da Bahia cresceu apenas 0,4% em 2017, segundo dados do governo do estado, representando menos da metade do crescimento de 1% verificado em nível nacional, sempre em relação ao ano anterior.

Mas esse resultado não indica que a Bahia está menos dinâmica ou competitiva, demonstra apenas que parcela do setor industrial baiano, especialmente na área petrolífera, está em crise e puxando a economia baiana para baixo. Não houve crise na agropecuária, que cresceu 15% em 2017, percentual superior ao verificado em nível nacional. Não houve crise no setor serviços, que cresceu 0,7%, enquanto no Brasil o crescimento foi de apenas 0,3%.

O setor comercial teve um ano ruim e somente começou a se recuperar no último trimestre do ano, mas setores como o de móveis e eletrodomésticos, veículos, tecidos e outros compensaram a retração do primeiro semestre e cresceram no acumulado do ano. Ora, sendo assim, então por que o PIB da Bahia cresceu menos que o PIB do Brasil? A resposta é imediata: o setor industrial, que se manteve estável em nível nacional, caiu 3,3% na Bahia, demonstrando que é aí que reside o enigma do crescimento da economia baiana.

E a palavra enigma entra nesse contexto, porque uma parcela da indústria baiana continua crescendo e de forma expressiva. A produção de veículos automotores, por exemplo, cresceu 31% em 2017, mostrando que o complexo da Ford está a pleno vapor, já o setor de produtos alimentícios cresceu quase 3%, e a produção de produtos petroquímicos também cresceu. Na verdade, quem está derrubando a produção industrial baiana é a indústria extrativa e, mais especificamente, a Petrobras, com a redução do refino e da exploração de petróleo.

O problema é que a Petrobras, que representava 30% do Valor de Transformação Industrial da Bahia em 2015, passou a representar apenas em 15% em 2017, ano em que a só produção de refino caiu 10%. O mais grave é que a atividade petrolífera representa mais de 20% da arrecadação de ICMS e, por isso, no cálculo do PIB, enquanto no Brasil a arrecadação de impostos cresceu 1,3% em 2017, na Bahia caiu 0,7%, puxando para baixo a média de crescimento da economia baiana.

Em resumo: a atividade petrolífera está puxando para baixo o PIB da Bahia. Este é o novo enigma baiano e é preciso descobrir a melhor forma para alcançar a modernização de um setor que é um dos pilares da nossa economia, mas que já tem mais de 50 anos, sofre de obsolescência localizada e carece de recursos para novos investimentos. Esse é o enigma que governo e lideranças empresariais precisam decifrar, para que a Bahia possa crescer acima da média nacional.

Bastidores da política

O PP, Partido Progressista, do vice-governador João Leão, é noiva mais assediada do momento. O próprio Leão afirmou que estava se sentindo como Dom Sebastião, rei português, cognominado “O desejado”, tantas são as propostas que lhe fazem. No âmbito do governo, já lhe foi disponibilizado tanto o lugar de vice quanto uma das vagas de senador. No âmbito da oposição, há também lugar garantido na chapa e, segundo se especula, teria sido oferecido ao deputado Cacá Leão, que vem se destacando no Congresso Nacional, uma das vagas de senador, numa eventual chapa encabeçada pelo prefeito ACM Neto. Mas as negociações não param por aí.

Fontes ligadas a esta coluna informam, por exemplo, que o vice-prefeito Bruno Reis teria colocado na mesa de negociação sua transferência para o PP, o que daria ao partido de Leão a mais importante prefeitura do estado, no caso do prefeito ACM Neto sair candidato. Nos bastidores, a movimentação é cada vez maior, mas nada está definido, afinal, o PP tem uma infinidade de cargos no governo do estado e o cenário da eleição presidencial está muito indefinido para que qualquer decisão seja tomada neste momento.

O que será do MDB?

O que será feito do MDB nas eleições de 2018? O partido é o 4º maior em número de prefeitos, está disseminado por todo o estado e tem um dos maiores tempos de televisão na campanha eleitoral, mas após o episódio das malas de dinheiro ninguém se arrisca a qualquer aproximação. Se nada mudar, o MDB da Bahia se tornará um espectro assombrando as eleições de 2018.

O antigo enigma

Nos anos 50 do século passado, o enigma baiano, detectado por vários estudiosos, era resultante da excessiva especialização da Bahia no comércio exterior, especialmente nas exportações de cacau. Para reverter esse quadro, a receita foi a industrialização, com a vinda da Petrobras e a construção da RLAM - Refinaria Landulpho Alves para diversificar a economia baiana. Não deixa de ser irônico que agora o novo enigma baiano seja exatamente a excessiva dependência da Petrobras e da RLAM que está reduzindo sua participação na indústria local.

A força da agropecuária

Em 2017, a Bahia registrou a maior safra de grãos de sua história, da ordem de 8,5 milhões de toneladas, um crescimento de 41% em relação a 2016, e representando 45% da safra da região Nordeste. A produção de soja cresceu 57%, a de feijão 85% e o café 41%. Com as chuvas que caem em todo o estado, a safra de 2018 deve bater novo recorde. Apesar desse dinamismo, quando se calcula o impacto da Agropecuária no PIB ele gira em torno de 7%.

Esse cálculo não representa a realidade, pois não inclui os encadeamentos da produção, registrado quando se calcula o PIB do Agronegócio, que deve representar 22% da produção baiana. É urgente, portanto, que a SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais passe a calcular o indicador para que em 2018 possamos saber o verdadeiro peso do campo na economia baiana.

As baianas e a política

A Bahia é o estado brasileiro com menor participação de mulheres no Congresso Nacional. Com uma mulher entre os três senadores e outra entre os 39 deputados, a Bahia somava dois parlamentares mulheres para um total de 42 cadeiras, o que representava 4,8%da bancada, bem abaixo da média nacional de 11,3%. Aliás, na Bahia, a participação da mulher aumenta nos setores com baixa remuneração e cai à proporção que o salário aumenta. É preciso mais mulheres na política até para mudar esse quadro.