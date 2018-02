O poeta e a 'popa da bunda': ÀTTOOXXÁ anima foliões na Castro Alves

Hit está entre os preferidos da folia; coletivo defende o fortalecimento do Carnaval Pipoca

Primeiro Carnaval, primeiro pôr do sol. Bastou o coletivo ÀTTOOXÁ começar a tocar, que até o poeta meteu dança. “Esse beat que eles fazem é a tendência da música baiana agregada ao pagode”, definiu a fã e figurinista, Mirella Ferreira, que marcou presença na apresentação do ÀTTOOXÁ nesta segunda-feira (12) de Carnaval, na Praça Castro Alves.

Formado por Rafa Dias (DJ e produtor musical), Raoni Knalha (voz), Osmar ‘Oz’ (voz), Wallace Chibata (guitarra), Tutakamon e Leo Brown (percussão), o grupo revelação do verão é autor do hit, que tem tudo para ser a música do Carnaval. Elas Gostam (Popa da Bunda), gravada por Márcio Vitor do Psirico não passou despercebida na folia, não só pelo tamanho do seu shortinho, mas pela pegada característica do ÀTTOOXÁ. “Existe uma verdade dentro da canção que a gente queria passar. Independente do que as mulheres estão vestindo, elas precisam ser respeitadas, acima de tudo”, afirma Osmar ‘Oz’.

Durante o show na Praça Castro Alves, além de Elas Gostam, a galera foi até o chão no embalo de Rebola a Raba e Tá Batenu. “Eu acredito que esse seja um dos melhores Carnavais. Um novo olhar com a galera sabendo respeitar mais os espaços tornando o carnaval mais democrático. A manifestação principal é a comunhão do pessoal todo, aquele mantra, fazendo a festa ficar mais bonita”, pontua Raoni Knalha.

'Tô afim de olhar'

Para Wallace Chibata – aquele mesmo que a turma mais ‘good vibes’ puxa o coro ‘chora Chibatinha’ – o Carnaval está se renovando como a própria música baiana. “A Bahia está sempre se reinventando e inovando no som. O Carnaval é som, é música, dança e por isso ele também se inova junto”, destaca o guitarrista.

Apesar do boom só ter rolado por agora, o ÀTTOOXÁ foi criado há três anos por Rafa Dias, que defende o Carnaval do jeito que o povo gosta: na base da pipoca. “É um movimento que não tem volta. A gente percebe como é gratificante comunicar com o todo e não só para uma parte. Todos os artistas estão entendendo esta mudança. A rua, a pipoca está cada vez mais forte”.

Por falar em pipoca, depois de passar pelo Furdunço, participar do trio da cantora Anitta e do Psirico, além de se apresentar no bairro de Cajazeiras, o Carnaval do ÀTTOOXÁ só termina amanhã (13). O trio sai sem cordas no Campo Grande a partir das 17h30.