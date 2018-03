O Rappa faz último show em Salvador ao lado da BaianaSystem hoje

Evento que acontece na Arena Fonte Nova contará com abertura do Attooxxa

Depois de dois últimos shows na cidade, O Rappa faz sua despedida definitiva de Salvador hoje, na Arena Fonte Nova. A banda já havia passado pela cidade em setembro, quando fez um show ao lado da Nação Zumbi, no Wet'N Wild, e em dezembro, na mesma Arena Fonte Nova, durante o Festival de Verão. Logo mais, também se apresentam no evento BaianaSystem e Attooxxa, revelações da música baiana. "Com certeza, esse é o último show d'O Rappa aí. A última data da nossa agenda é dia 14 de abril, no Rio de Janeiro", afirma o guitarrista Xandão.

Antes, passam por Recife, em um show que unirá BaianaSystem e Nação Zumbi, no dia 6 de abril. Para Xandão, o motivo do término das atividades do grupo acaba sendo o mesmo do afastamento que aconteceu entre 2009 e 2011. "O motivo acaba sendo praticamente o mesmo, o desgaste das pessoas. Em uma história de 25 anos, chega um momento que existem desgastes, diferenças de pensamento. Não existe briga nenhuma, o que mostra maturidade, mas chega o momento em que a gente busca estar perto de pessoas com maior afinidade e a vida segue", comenta.

Depois de sentir o gostinho de última vez em dois shows na cidade, Xandão acredita que a apresentação continuará sendo especial. "Vai ser uma emoção muito grande! A gente sempre foi muito bem recebido, nosso público sempre se mostrou maravilhoso. Das lembranças que vou levar comigo, com certeza Salvador está nas cabeças como um dos melhores lugares para se fazer shows", diz.

BaianaSystem acompanha O Rappa em três shows de despedida: Salvador, Fortaleza e Recife (Foto: Jardel Souza)

Para a BaianaSystem, o show de logo mais também promete ser inesquecível. "Nossa expectativa é a melhor possível! Iremos fazer três shows de despedida deles (Salvador, Fortaleza e Recife) e esse é nosso primeiro show aqui depois do Carnaval", destaca o também guitarrista Robertinho Barreto. Para ele, "O Rappa é uma referencia para toda uma geração pelo seu som, suas letras, seus shows". "A influência de reggae e dub no som deles é algo que também nos aproxima e poder tocar em Salvador, na Fonte Nova, com um público aguardando esse encontro, só aumenta nossa responsabilidade para podermos realmente celebrar isso com música e o reencontro com o público", diz.

Se no repertório d'O Rappa há faixas que sempre estão lá, como Me Deixa, Pescador de Ilusões e Lado A, Lado B, o da BaianaSystem muda bastante. "Temos um esqueleto geral, mas isso se move, de acordo com o público, com dia, com o que acaba acontecendo com as faixas quando começamos a executá-las. O formato inspirado nos SoundSystem traz essa liberdade. Temos bases, temas e ideias que estão ali mas podem mudar e isso tem uma dinâmica muito grande. Às vezes mudamos na hora do show algumas ordens. Isso deixa a coisa mais viva e verdadeira. Na verdade o público e as trocas que acontecem durante o show acabam ditando o ritmo e como o repertório vai caminhar", explica Robertinho.



Representando a nova música pop baiana, com mistura das batidas eletrônicas, do funk e do pagodão, o Attooxxa, comanda a abertura da noite. Idealizada por Rafa Dias, a banda conta ainda com Oz (vocal), Raoni Knalha (vocal) e Chibatinha (guitarrista). No show, o repertório do álbum #Blvckbvng, cuja faixa mais conhecida é Elas Gostam (Popa da Bunda), eleita música do Carnaval.