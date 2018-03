O Refis e a luta de cada dia

Jorge Khoury é superintendente do Sebrae Bahia

Imagine o seu bairro sem o dinamismo dos minimercados, oficinas e salões de beleza. Como estaria a mesa dos brasileiros sem que a agricultura familiar e o pequeno produtor rural tivessem condições de se manter produtivos no campo, sustentando nossas cidades? Agora, imagine enfrentar o desafio de idealizar um novo negócio, ampliar mercados e tornar uma empresa mais competitiva sem todo o conhecimento e apoio necessários para gestão e inovação.

O Sebrae está presente no dia a dia de cada um dos empreendedores que lutam para sobreviver diante das incertezas da nossa economia. Com os primeiros respiros após a grave crise que abalou o país, é preciso lembrar que as perdas não foram revertidas e o emprego ainda é escasso. Falando na realidade das Micro e Pequenas Empresas (MPE) baianas, em dezembro de 2017 foram fechados mais de 5 mil postos de trabalho no estado. A boa notícia é que, comparado a dezembro de 2016, o saldo negativo é menor que o registrado naquele ano quando foram fechados mais de 8 mil postos. Contando todo o ano de 2017, as MPE baianas ainda lideram a geração de empregos no Nordeste com mais de 17 mil postos abertos.

Outro vento desfavorável soprado pela crise é a inadimplência das MPE optantes pelo Simples que, em dezembro de 2017, chegou a 54,3% (dado calculado pelo Sebrae). Para o Microempreendedor Individual (MEI), a inadimplência alcançou 59,7%. Ainda devido à inadimplência, mais de 85 mil MEI baianos tiveram seus CNPJ cancelados em janeiro de 2018. A situação pode melhorar com bom senso político. O Sebrae e seus parceiros apelam à razoabilidade dos governantes para com esta questão de sobrevivência para os empreendedores e suas famílias, pois, nesse momento, mais de 600 mil pequenos negócios inadimplentes aguardam a derrubada do veto presidencial ao projeto de renegociação de dívidas (Refis) já concedido às grandes corporações. A matéria deveria ser votada hoje no Congresso, mas foi postergada.

Tal qual o público que atendemos, o Sebrae tem se deparado com a redução de receitas em razão da crise econômica. Pelo lado das relações institucionais, há também desvios de seus recursos, como o proposto para criação de uma nova agência ligada ao Turismo, que podem levar ao enfraquecimento da nossa atuação. Encontrar caminhos para driblar as adversidades está no DNA das MPE e desta organização, que caminha para completar 50 anos.

Sabemos que é tempo de luta para o pequeno negócio e não é diferente para o Sebrae. Empreender, inovar, fazer parcerias, dialogar é o que transmitimos às MPE para que a sociedade tenha empresas mais bem preparadas em seus bairros, municípios e estados. Fazemos isso para que o Brasil tenha empresas mais seguras e competitivas globalmente, num ciclo positivo que é básico para que deixemos a crise no passado. Essa é a nossa luta de cada dia e à qual chamamos todos os baianos para não fugirem dela.

