'O Retorno de Mary Popins' ganha seu primeiro trailer

Clássico das telonas, "Mary Poppins", de 1964, ganhou uma continuação com "O Retorno de Mary Poppins". O primeiro trailer do longa foi divulgado neste fim de semana.

Nas imagens, a protagonista, interpretada por Emily Blunt, aparece de diferentes maneiras. Primeiro de forma misteriosa, descendo do céu em seu guarda-chuva. Depois, se olhando no espelho.

O elenco de "O Retorno de Mary Poppins", da Disney, conta ainda com a presença de Meryl Streep e Colin Firth. O longa-metragem chegará aos cinemas do Brasil no dia 25 de dezembro deste ano.